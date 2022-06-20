"Мы давно под прицелом РФ": спецслужба Польши раскрыла план Путина относительно их государства

Россия использует методы пропаганды, чтобы союзники перестали воспринимать Польшу серьезно и она стала "серой зоной" безопасности между НАТО и РФ.
Польша находится "под прицелом России" уже длительное время. Кремль всеми способами пытается испортить репутацию государства на международной арене.
Чтобы ударить по фундаментальному праву поляков на собственную государственность и безопасность, страна-агрессор РФ применяет методы пропаганды и запускает разного рода дезинформацию против Польши. Об этом заявил представитель польских служб безопасности Станислав Жарин в соответствующей публикации, которую обнародовал в своем аккаунте в Twitter.
"Россия пытается убедить российское общество и Запад, что Польша не имеет права на субъектность, не должна восприниматься всерьез своими союзниками и должна составлять "серую зону" безопасности между НАТО и Россией", – отметил Жарин.
Польша может закрыть небо над западом Украины
Ранее сообщалось, что Польша может организовать противоракетную защиту над западными областями Украины. Это может произойти в том случае, если РФ продолжит атаковать ракетами большой дальности пограничные районы Украины, которые граничат с Польшей.
Военный эксперт Александр Мусиенко оценил такое заявление Польши и сказал, что Польша, как и Румыния, имеют мощности, чтобы закрыть небо над западными областями Украины. Однако он подчеркнул, что такая возможность является теоретической, и надо учитывать позиции Альянса по этому вопросу и позицию США, где производятся эти системы.
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