На Змеином прогремели десятки взрывов и вспыхнул пожар – СМИ

На Змеином произошли десятки взрывов и вспыхнул пожар, сообщают СМИ/ УНИАН, Генштаб ВСУ

На острове Змеиный, который сейчас временно находится под российской оккупацией, произошли десятки взрывов и вспыхнул пожар.

Об этом сообщает издание "Думская" со ссылкой на свои источники. Также о взрывах уже писали очевидцы в соцсетях, которые рассказали, что характерные звуки были слышны, начиная с 04:30 20 июня.

Очевидцы также рассказывают, что видели ракеты, которые летели в сторону острова Змеиный.

Официальной информации об этом пока нет.

Интересно, что утром 20 июня спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в видеоотчете в своем Telegram-канале намекнул на "Змеебаевку".

"Врагу и в Черном море, и на суше говорим: "Добро пожаловать в ад!". Потому что дух хозяина острова Змеебаевка не спит и он врага не любит", – отметил Братчук.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили в районе змеиного вместе с буксиром Василий Бех группу спецназа ФСБ России "Альфа".

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия рассматривает Остров Змеиный как плацдарм для открытия второго фронта против Украины. Однако он может превратиться для оккупантов и во вторую "Чернобаевку", поскольку ВСУ удерживают над ним полный огневой контроль.

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