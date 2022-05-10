Если Россия бросит десант на Змеиный, она может попытаться захватить Одессу и Молдову – Жданов

Украина удерживает полный огневой контроль над островом Змеиный - эксперт / Фото УНИАН, скриншот

Россия рассматривает остров Змеиный как плацдарм для открытия второго фронта против Украины. Однако он может превратиться для оккупантов и во вторую "Чернобаевку", поскольку ВСУ удерживают над ним полный огневой контроль. Они пытаются дислоцировать там системы противовоздушной обороны после того, как ВСУ сокрушили флагман российского Черноморского флота "Москва". Захватчики намерены использовать остров в качестве плацдарма для высадки морского десанта в Бессарабии. Тогда оккупанты могут получить возможность через Бессарабию построить себе путь к кордонам Молдовы. При таком сценарии россияне будут намереваться захватить Одессу и Молдову. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что Змеиный рассматривается российскими войсками в качестве плацдарма для открытия второго фронта. Который, впрочем, может стать для них и второй "Чернобаевкой". Змеиный им нужен, чтобы высадить морской десант в Бессарабию.

Читайте такжеВСУ разбили 24$-миллионный ЗРК Тор, который оккупанты РФ готовы были перебросить на остров Змеиный"Остров Змеиный – это ключ к открытию второго фронта, который может превратиться для россиян в еще одну Чернобаевку. Россия пытается использовать остров как плацдарм для высадки морского десанта в Бессарабии", - объяснил эксперт.

По его словам, оккупанты осуществили попытку отрезать территории между Черным морем и Дунаем, отделив Бессарабию от основной части Украины и уничтожить ракетными ударами города в районе Залива.

Как полагает эксперт, РФ попробует разместить на Змеином системы ПВО дальнего радиуса действия для того, чтобы заменить работу крейсера "Москва" по прикрытию в воздухе российской эскадры Черноморского флота. Цель – подойти к берегу на максимально близкое расстояние и реализовать план по высадке десанта.

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"Оккупанты пытаются разместить там системы ПВО для прикрытия эскадры. Тогда у них появится шанс максимально близко подойти к берегу и высадить десант", - уточнил Жданов.

Также он утверждает, что если россиянам удастся реализовать свой план, они попытаются через Бессарабию пройти к границам Молдовы, чтобы укрепить там свою военную группировку. Далее они попытаются или сразу захватить Молдову, а потом пойти на Одессу, или наоборот.

"Тогда это будет или первоочередной захват Молдовы, а только потом наступление на Одессу, или наоборот. Сначала враг попытается взять Одессу, а затем захватит Молдову", - сказал он.Читайте такжеНовая "Чернобаевка" для армии РФ на Змеином: ВСУ ударом Bayraktar сокрушили вражескую цель в море

Жданов объяснил, что именно из-за этой ситуации вокруг Змеиного разразились серьезные бои – как в воздухе, так и на море и суше. Украина удерживает огневой контроль над островом и не допускает высадки и дислокации на данной точке войск РФ.

"Выбивать оттуда россиян полностью – нет смысла. Нам достаточно того, что мы имеем над островом полный огневой контроль. Высаживать там гарнизон – это фактически билет в один конец, ведь у нас нет флота, чтобы удерживать оборону острова с моря", - добавил Олег Жданов и подчеркнул, что россияне уже четыре раза пытались высадить на Змеином десант, и столько же раз такая попытка оборачивалась для них огневым поражением.

Ситуация на острове Змеиный

Змеиный – украинский остров, который находится между Одесской областью и Крымом. После 24 февраля, когда войска России осуществили вторжение в Украину, он находится под российской оккупацией.

Именно на острове Змеиный украинский пограничник Роман Гриб послал на три буквы русский корабль.

Вооруженные силы Украины потопили флагман Черноморского флота крейсер "Москва". После этого у украинских войск появилась возможность освободить остров.

ВСУ периодически наносят огневые удары по российским военным подразделениям на Змеином. Уничтожается вражеская техника.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее говорил, что после сокрушения крейсера "Москва" оккупанты сталкиваются со сложностью по контролю над обстановкой в Черном море. Враг в большинстве ситуаций прячется в пределах Севастополя.

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