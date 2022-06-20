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Сажает на более низкий стул и читает досье: экс-премьер Британии рассказал о странностях Путина

20 июня 2022, 09:25

Во время встречи с Путиным Браун был вынужден сидеть и слушать, как российский президент зачитывает информацию о нем, собранную спецслужбами.

владимр путин, гордон браун
Экс-премьер Британии рассказал о странностях Путина/ УНИАН

Бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун рассказал странную историю о событиях, которые произошли с ним во время встречи с Владимиром Путиным еще в 2006 году. Тогда Браун занимал пост Канцлера казначейства (так официально называется пост министра финансов в Великобритании).

Когда чиновник прибыл на встречу с Путиным, ему сначала дали очень низкий стул, а затем президент РФ начал зачитывать ему досье, собранное на Брауна российскими спецслужбами. Об этом пишет The Telegraph.

"Меня посадили на очень низкий стул так, чтобы я смотрел на него снизу вверх. Без сомнений, он довольно низкий мужчина и носит на ногах эти повышенные каблуки", – говорит Браун.

Путин вытащил из досье бумаги, где была собрана вся информация о тогдашнем британском министре финансов, и перед ним же это всё читал. По словам Брауна, российский президент при этом пытался продемонстрировать, что знает о нем больше, чем он сам.

Экс-премьер Британии отмечает, что Путин с тех пор не изменился, он всегда был агрессором. Браун отметил, что российский президент даже угрожал ему.

Ранее председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин никого не уважает, он полагается лишь на жесткую силу. Поэтому вести с ним переговоры нет смысла. Переговоры следует проводить уже с преемником Путина.

Напомним, российского диктатора Владимира Путина подловили на странном занятии во время экономического форума. Президент страны-агрессора России либо грыз ногти, либо ел "букашки" из носа.

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