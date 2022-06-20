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"Переговоры с Путиным бессмысленны": эксперт назвал единственную тему, которую стоит обсуждать с РФ

20 июня 2022, 01:33

Переговоры нужно проводить уже с преемником российского диктатора, а с самим Путиным говорить не о чем, считает Сенченко.

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Сенченко назвал единственную тему, которую стоит обсуждать с РФ/ Reuters, УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин никого не уважает, он учитывает только жесткую силу. Поэтому вести с ним переговоры нет смысла. Переговоры следует проводить уже с преемником Путина.

Такое мнение высказал экс-заместитель председателя Совмина АР Крым, председатель Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко, пишет "Обозреватель". Он назвал переговоры с Путиным бессмысленными и аморальными, и отметил, что это может лишь "продлить политическую жизнь международного преступника и террориста".

По его словам, переговоры с Россией стоит проводить уже тогда, когда на место Путина придет его преемник. И говорить тогда стоит только на одну тему – о репарациях Украине от РФ за последствия войны.

"Суть этих переговоров должна касаться лишь того, каким образом Россия будет компенсировать нанесенные украинскому государству, украинскому бизнесу и каждому украинскому гражданину убытки. Речь идет о репарациях. И только это может быть предметом разговора. И статус Крыма, и сроки их выхода, и Донбасс вообще не могут быть предметом обсуждения", – отметил Сенченко.

Поскольку с самим Путиным о репарациях говорить бессмысленно, то получается, что вообще с российским диктатором сейчас говорить не о чем, считает Сенченко. Потому что разговоры о дипломатическом урегулировании ситуации также не дадут результата, говорит он.

Однако, по его словам, это не значит, что Украина просто должна сидеть и ждать смены власти в Кремле. Между тем нужно вести диалоги с Западом, чтобы западные государства дали понять РФ, что любая власть после Путина не получит послаблений в санкциях, пока оккупанты полностью не уйдут со всех территорий Украины и пока россияне не сядут за стол переговоров по выплате репараций.

Читайте такжеВойна может длиться годами: поставки Украине оружия поможет освободить Донбасс – СтолтенбергКогда Путин может уйти с поста президента, Сенченко не берется прогнозировать. Однако отмечает, что в окружении российского диктатора уже обсуждают возможность смены власти в РФ до конца 2022 года.

"Прогнозы здесь – такая же неблагодарная вещь, как и относительно сроков окончания войны. Но исходя из информации с первого путинского круга, они обсуждают вопрос смены власти до конца текущего года", – сказал он.

Напомним, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, победа Украины над РФ не приведет к ядерной войне, поскольку глава Кремля Владимир Путин не настроен на самоубийство.

Ранее российский правозащитник и оппозиционер Марк Фейгин отметил, что свежие заявления диктатора Путина о том, что Россия якобы "не угрожает миру ядерным оружием", но готова ее применить "в случае угрозы суверенитету" ‒ всего лишь не более чем риторика и инерция мышления.

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