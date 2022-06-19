Забирали всех, даже батюшку: оккупанты сбесились после взрыва возле офиса коллаборантки в Мелитополе

Оккупанты сбесились после взрыва возле офиса коллаборантки в Мелитополе/ Facebook, subbota.ua

В оккупированном Мелитополе после взрыва возле офиса коллаборантки Елены Шапуровой российские захватчики устроили массовые обыски. Многих местных жителей взяли в плен.

Захватчики задержали даже священника – его забрали с Библией в руках просто с площади Победы, где он в тот момент совершал молебен. Об этом рассказывает местное издание "РИА-Мелитополь".

Взрыв произошел еще 17 июня. Его детали и то, как на него отреагировали оккупанты, издание сообщило в воскресенье, 19 июня.

Отмечается, что в пятницу, 17 июня, около 19:20 прогремел взрыв неподалеку авто ВАЗ2101, которое было припарковано рядом с промышленно-экономическим колледжем (бывший автомоторный техникум), директором которого была колаборантка Елена Шапурова. Бомба взорвалась в кустах.

Как рассказала одна из свидетельниц события, которая в тот момент находилась в непосредственной близости от эпицентра взрыва, взрывная волна ей пришлась на ноги. Однако, по ее словам, обломков не было, поэтому удалось избежать жертв и пострадавших.

Люди, которые ловили Wi-Fi, после взрыва разбежались.

Оккупанты после этого заблокировали проезд всем машинам в районе остановки "Детский сад". При этом автомобиль, неподалеку от которого произошел взрыв, остановили, всех вывели из машины и поставили на колени.

В издании отмечают, что ночью и на следующий день оккупанты проводили массовые обыски и многих людей задержали, даже пастора церкви Валентина Журавлева (владельца ветклиники "Айболит").

Известно, что колаборантку Елену Шапурову, которую Министерство образования и науки Украины уволило с должности, уже закрыла техникум, директором которого она была.

"Эта тема ей перестала быть интересной. Сейчас здание колледжа превратили в департамент, куда сгоняют школьников для сдачи фейковых тестов", – пишет "РИА-Мелитополь".

Ранее сообщалось, что возле офиса так называемого "министерства внутренних дел" Запорожской области в Мелитополь в воскресенье, 12 июня, раздался мощный взрыв, который был слышен в разных районах города.

Напомним, житель Мелитополя в Запорожье, которое временно находится под оккупацией российских войск, решился на рискованный шаг. Он прямо под носом у оккупантов перечеркнул российские триколоры, которые были нарисованы коллаборантами на бетонном ограждении по периметру аэродрома.

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