Забирали всех, даже батюшку: оккупанты сбесились после взрыва возле офиса коллаборантки в Мелитополе

После взрыва в городе начались массовые обыски. Многих людей задержали, священника забрали с Библией в руках с площади, где он совершал молебен.
В оккупированном Мелитополе после взрыва возле офиса коллаборантки Елены Шапуровой российские захватчики устроили массовые обыски. Многих местных жителей взяли в плен.
Захватчики задержали даже священника – его забрали с Библией в руках просто с площади Победы, где он в тот момент совершал молебен. Об этом рассказывает местное издание "РИА-Мелитополь".
Взрыв произошел еще 17 июня. Его детали и то, как на него отреагировали оккупанты, издание сообщило в воскресенье, 19 июня.
Отмечается, что в пятницу, 17 июня, около 19:20 прогремел взрыв неподалеку авто ВАЗ2101, которое было припарковано рядом с промышленно-экономическим колледжем (бывший автомоторный техникум), директором которого была колаборантка Елена Шапурова. Бомба взорвалась в кустах.
Как рассказала одна из свидетельниц события, которая в тот момент находилась в непосредственной близости от эпицентра взрыва, взрывная волна ей пришлась на ноги. Однако, по ее словам, обломков не было, поэтому удалось избежать жертв и пострадавших.
Люди, которые ловили Wi-Fi, после взрыва разбежались.
Оккупанты после этого заблокировали проезд всем машинам в районе остановки "Детский сад". При этом автомобиль, неподалеку от которого произошел взрыв, остановили, всех вывели из машины и поставили на колени.
В издании отмечают, что ночью и на следующий день оккупанты проводили массовые обыски и многих людей задержали, даже пастора церкви Валентина Журавлева (владельца ветклиники "Айболит").
Известно, что колаборантку Елену Шапурову, которую Министерство образования и науки Украины уволило с должности, уже закрыла техникум, директором которого она была.
"Эта тема ей перестала быть интересной. Сейчас здание колледжа превратили в департамент, куда сгоняют школьников для сдачи фейковых тестов", – пишет "РИА-Мелитополь".
Ранее сообщалось, что возле офиса так называемого "министерства внутренних дел" Запорожской области в Мелитополь в воскресенье, 12 июня, раздался мощный взрыв, который был слышен в разных районах города.
Напомним, житель Мелитополя в Запорожье, которое временно находится под оккупацией российских войск, решился на рискованный шаг. Он прямо под носом у оккупантов перечеркнул российские триколоры, которые были нарисованы коллаборантами на бетонном ограждении по периметру аэродрома.
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