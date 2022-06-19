Уничтожили 31 оккупанта, танки, Град и БМП: ВСУ мощно ударили по армии РФ на Запорожье

За сутки в области удалось уничтожить много российской техники и ликвидировать три десятка захватчиков.
Украинские воины за минувшие сутки, 18 июня, нанесли большие потери для российских захватчиков в Запорожской области.
После мощного удара бойцов ВСУ оккупантов на этом направлении уменьшилось более чем на 30. при этом еще более 40 стали "300-ми". Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.
В целом, защитники Украины за сутки уничтожили на Запорожье:
- личного состава – 31 человека,
- 43 человека ранили,
- танк – 2 единицы,
- БМП – 1 единица,
- ББМ "Тигр" – 1 единица,
- РСЗО БМ-21 "Град" – 1 единица,
- автомобильная техника – 3 единицы,
- миномет М120 – 2 единицы.
Напомним, на Юге Украины за минувшие сутки ликвидировали 28 российских оккупантов, вражескую технику и ракету типа х-55. РФ атаковала Николаев – двойной удар ракетами типа х-55 был нанесен по промышленной инфраструктуре, а вечером – пятью "калибрами" со стороны Херсонщины. Одну из этих ракет нашим защитникам удалось уничтожить из ПЗРК.
Ранее в Генштабе сообщали, что воины ВСУ откинули силы оккупантов на четырех направлениях фронта. Захватчики обстреляли позиции украинских военных возле ряда населенных пунктов, а в нескольких местах били ракетами. При этом россияне для оправдания разрушения гражданских объектов в Украине продолжают врать о расположении воинских подразделений в школах, больницах и церквях.
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