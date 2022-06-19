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Уничтожили 31 оккупанта, танки, Град и БМП: ВСУ мощно ударили по армии РФ на Запорожье

19 июня 2022, 10:25

За сутки в области удалось уничтожить много российской техники и ликвидировать три десятка захватчиков.

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ВСУ мощно ударили по армии РФ на Запорожье/ Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Украинские воины за минувшие сутки, 18 июня, нанесли большие потери для российских захватчиков в Запорожской области.

После мощного удара бойцов ВСУ оккупантов на этом направлении уменьшилось более чем на 30. при этом еще более 40 стали "300-ми". Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

В целом, защитники Украины за сутки уничтожили на Запорожье:

  • личного состава – 31 человека,
  • 43 человека ранили,
  • танк – 2 единицы,
  • БМП – 1 единица,
  • ББМ "Тигр" – 1 единица,
  • РСЗО БМ-21 "Град" – 1 единица,
  • автомобильная техника – 3 единицы,
  • миномет М120 – 2 единицы.

Напомним, на Юге Украины за минувшие сутки ликвидировали 28 российских оккупантов, вражескую технику и ракету типа х-55. РФ атаковала Николаев – двойной удар ракетами типа х-55 был нанесен по промышленной инфраструктуре, а вечером – пятью "калибрами" со стороны Херсонщины. Одну из этих ракет нашим защитникам удалось уничтожить из ПЗРК.

Ранее в Генштабе сообщали, что воины ВСУ откинули силы оккупантов на четырех направлениях фронта. Захватчики обстреляли позиции украинских военных возле ряда населенных пунктов, а в нескольких местах били ракетами. При этом россияне для оправдания разрушения гражданских объектов в Украине продолжают врать о расположении воинских подразделений в школах, больницах и церквях.

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