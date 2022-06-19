Украинец с голыми руками бросился на амбразуру танка: храбрый бахмачанин рассказал о своем поступке

Украинец с голыми руками бросился на амбразуру танка / скриншот

В городе Бахмач Черниговской области в начале вторжения оккупантов местный житель голыми руками пытался остановить танковую колонну. Он стал известен не только в Украине, но и по всему миру.

Мужчина стал одним из символов мужества украинского народа в противостоянии российскому нашествию, а видео с ним облетело все мировые медиа, пишет "ТСН".

26 февраля Сергея Шевченко бросился под российскую технику, которая ехала по городу.

"Я механику закрыл амбразуру, так он остановился. Я ничего такого не говорил, говорю, что ребята, куда вы едете, что вам нужно?", – вспоминает Сергей.

На это оккупанты ответили стрельбой. Они хотели напугать жителей города.

"Вверх выстрелил и на меня навел, я говорю: "ну, стреляй, что тебе поможет?". Они дальше и уехали", — рассказывает мужчина.

Страха не чувствовал, но внутри кипела злость и отвращение к агрессору

Сергей в советское время служил танкистом, поэтому если бы вражеская машина не остановилась — знал бы, что делать.

"Как танк поедет, я знаю, я там выкручусь, хотя бы он начал вертеться, я бы там вертелся под танком", – отмечает храбрец.

Читайте также"Ждем новых визитов": фермер на Херсонщине убил оккупантов, которые хотели украсть его техникуПеред тем, как идти голыми руками на танк Сергей бросил под предыдущий в колонне – велосипед. Остановить – не получилось. Двухколесное сплюснуло как блин. То, что осталось от транспорта, Сергей сначала планировал сдать на металлолом, но потом передумал — может какой-то музей захочет себе.

Сергей стал звездой

В Бахмаче нет ни одного человека, который бы не слышал о мужчине, остановившем танк. Но такая публичность, говорит, ему незачем. Шутит, что даже от жены уже прилетает.

"У меня жена говорит, что ты уже публичный, дома работы сколько, а ты все интервью раздаешь", – смеется Сергей.

После 26 февраля Сергей ходил в военкомат, хотел на войну, но не взяли из-за поврежденного колена, надо оперировать. Сейчас занимается домашними делами и волонтерством.

Напомним житель села Пироговичи на Киевщине Виталий в начале войны вместе с односельчанами украл "Урал" оккупантов.

Машина оказалась заполнена оружием, ее они впоследствии передали украинским защитникам.

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