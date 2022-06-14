"Они разъехались, чтобы меня пропустить": украинец угнал набитый оружием "Урал" из-под носа оккупантов

украинец угнал набитый оружием "Урал" из под носа оккупантов / скриншот

Житель села Пироговичи на Киевщине Виталий в начале войны вместе с односельчанами украл "Урал" оккупантов.

Машина оказалась заполнена оружием, ее они впоследствии передали украинским защитникам. В комментарии "НВ" мужчины рассказали, как им удалось угнать машину из-под носа оккупантов.

По словам Виталия, на второй день войны он с товарищем направился в военкомат в райцентр – Иванков. Обратной дорогой рядом уже шел бой, но они увидели пустой русский "Урал" и решили украсть его. Уже в деревне оказалось, что он полон оружия.

"А что ее там заводить – можно и без ключей… Стояли их блокпосты, то я поехал обходными путями. Доезжаю к центру села – перекрыто. Лечу на полных парах, а они разъехались, чтобы меня пропустить. Потом увидели, что я же не их. Выбегает один, машет автоматом. А я что, показал им... и уехал", – рассказал мужчина.

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Момент того, как грузовик с вражеским символом V на полной скорости промчался по селу, видели односельчане Виталия.

"Я позвонила в военкомат, рассказала об этом, а мне ответили, что владеют информацией. Потом нам сказали, что это наши ребята угнали машину и там много оружия. Делаю второй звонок в военкомат: посоветовали раздать оружие теробороновцам, которые его не получили", – рассказала односельчанка Виталия.

Читайте также"Ждем новых визитов": фермер на Херсонщине убил оккупантов, которые хотели украсть его техникуЕще один его земляк Николай помогал прятать"Урал". Он случайно стал свидетелем того, как мужчины в штатском вертелись у вражеской техники и планировали разобрать оружие, чтобы идти воевать.

"Говорю, не пойдет так: и это вложите, и вас расстрелять могут… Мы отогнали машину до конца села и накрыли. Я аккумуляторы снял. Через неделю наши уже сами "расформировали" эту технику. Потом армейцы приехали, забрали на восстановление", – отметил мужчина.

Ранее мы рассказывали, что в Херсоне местный житель также украл у орков русский УРАЛ и отдал его ВСУ.

"Сначала было страшно, а потом решил, что надо как-то помочь ребятам. Я несколько дней наблюдал за УРАЛом и как только его покинули, залез в него и уехал. Я не считаю себя героем, я просто хотел сделать хорошее дело и насолить этим оркам",- сказал мужчина.

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