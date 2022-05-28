"Я просто хотел насолить этим оркам": житель Херсонщины украл "УРАЛ" у оккупантов и передал его ВСУ

"Охотился" мужчина за своей добычей в течение нескольких дней.
В Херсоне местный житель украл из-под носа у орков русский УРАЛ и отдал его ВСУ.
Как только началась война, Андрей Грушко попросился в украинскую армию, но ввиду возраста мужчине отказали. Затем последовала оккупация его населенного пункта орками, рассказали на Facebook-страничке Группировки войск "Юг".
"Сначала было страшно, а потом решил, что надо как-то помочь ребятам. Я несколько дней наблюдал за УРАЛом и как только его покинули, залез в него и уехал. Я не считаю себя героем, я просто хотел сделать хорошее дело и насолить этим оркам",- сказал мужчина.
Ранее мы рассказывали о 63-летнем жителе села на Харьковщине, которое более двух месяцев находилось в оккупации. Мужчина сопротивлялся российским военным - он воровал их боеприпасы, документы, лишал возможности заправлять технику.
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