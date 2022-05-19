Не мог смотреть, как бомбят Харьков: 63-летний бывший десантник устроил оккупантам подпольную войну

63-летний бывший десантник устроил оккупантам подпольную войну / Суспільне, УНИАН

63-летний житель села на Харьковщине, которое более двух месяцев находилось в оккупации, сопротивлялся российским военным - он воровал их боеприпасы, документы, лишал возможности заправлять технику.

Мужчину зовут Василий, в он прошлом десантник. Вместе со своей собакой Мальвой выходил "на охоту" – искал ящики с боеприпасами и другие полезные вещи, пишет "Суспільне".

Таким образом он хоть как-то пытался помочь Харькову, который регулярно бомбили оккупанты и где находился его сын.

"Они бух-бух-бух, и день, и ночь. А там же Харьков, знаю же, что по Харькову стреляют. Здесь не знаю, что делать, не могу себя найти, как помочь харьковчанам. Ни спать, ничего не могу. Пошел я гулять, так сказать", - говорит Василий.

Читайте такжеБронепоезд в огне: СМИ рассказали, как в захваченном Мелитополе партизаны взорвали ж/д состав врагаВместе со своей собакой Мальвой он нашел ящики с боеприпасами у одной из российских военных машин. Всего он собрал 48 снарядов, которые спрятал в туалет.

Ждал пока наши придут

На этом он не остановился - следующей ходкой Василий вынес документы захватчиков и спрятал их в туалете на одной из дач. "На охоту" он ходил через день, под обстрелами: "Думаете, за один день все сделаешь? Это сколько, это я вам только за одну машину рассказал. Боялся, что дрон меня поймает. А дрон поймает, значит, все попался".

Кроме боеприпасов, он снимал аккумуляторы с техники оккупантов, а на БМП он перерезал топливный шланг.

"Подъезжают БМП — заправиться не могут. Подъезжает танк. Ну, думаю, слава Богу. Хоть что-то в жизни нужно сделать хорошо", - рассказывает мужчина.

Злополучная мина и потеря ноги

Жена Василия призналась, что свою подпольную деятельность мужчина держал в секрете.

В тот день мужчина пошел в поле проверить, забрали ли тела погибших украинских военных, рассказывает его сын Андрей.

"Собака что-то унюхала и убежала. Отец шагнул вперед возле этих солдат и наступил на мину", - говорит мужчина.

В результате взрыва Василий потерял ногу.

Фото: Суспільне

"Он у меня десантник, не растерялся. Мальва плачет возле него, он снял поводок, сразу перетянул ногу, упал на четвереньки, а Мальва помогала ему пробираться к трассе. Чтобы не взорваться, шел по пути, где ездили танки. Отправил ее, сказал идти домой охранять маму. И Мальва не хотела, плакала стояла, рассказывал папа, и побежала к маме. А папа пополз к трассе", - рассказывает Андрей.

Раненого подобрали украинские военные и наложили еще один жгут, после чего доставили в больницу в Харьков.

Сейчас его жизни ничего не угрожает, а его семья и наши защитники восхищены смелостью Василия.

Ранее мы рассказывали, как в Вышгородском районе Киевской области житель одного из поселков Виталий Оноприенко во время российской оккупации сумел угнать вражеский грузовик вместе с боекомплектом.

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