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ВСУ отбросили силы оккупантов на четырех направлениях – Генштаб

19 июня 2022, 08:53

Россияне для оправдания разрушения гражданских объектов в Украине продолжают врать о расположении воинских подразделений в школах, больницах и церквях.

украинские военные
ВСУ отбросили силы оккупантов на четырех направлениях/ Reuters, Генштаб ВСУ

Воины ВСУ успешно отбили штурм врага вблизи села Тошкивка, что за 15 километров от Северодонецка, и попытки штурма в направлениях Орехово – Золотое и Первомайск – Золотое.

Также Бойцы ВСУ остановили точным огнем попытку противника продвигаться в направлении Врубовка – Николаевка. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики пытались провести разведку боем неподалеку от Рубежного. Также они провели дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Черкасские Тишки.

Оккупанты на ряде направлений вели обстрелы по позициям украинских военных. Так, позиции бойцов ВСУ подверглись огневому поражению вблизи ряда населенных пунктов на Славянском, Лиманском, Северодонецком, Бахмутскомнаправлениях.

Оккупанты не вели активных действий на Авдеевском, Кураховском, Новопавловскомуи Запорожском направлениях, однако нанесли ракетные удары в районах населенных пунктов Миролюбовка и Гродовка.

"С целью корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БпЛА "Орлан-10". Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над этим городом", – говорится в сообщении.

Российские захватчики ведут штурмовые действия в направлении Орехово – Горное, там продолжаются боевые действия.

Также оккупанты пытаются вести разведку боем в направлении Нирково – Николаевка, они с помощью штурмовых групп пытаются вычислить огневые позиции украинских военных.

"На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов с территории республики беларусь", – отмечают в Генштабе ВСУ.

На Харьковском направлении оккупанты сосредоточились на том, чтобы удержать занятые позиции. Они ударили из авиации по селам Тимофеевка и Цаповка. При этом из РФ в российские подразделения на этом направлении продолжаются поставки вооружения, военной техники и материальных средств.

На Южнобугском направлении захватчики основные усилия сосредоточили на удержании ранее занятых позиций.

Читайте такжеВойна может длиться годами: поставки Украине оружия помогут освободить Донбасс – СтолтенбергНа Николаевском направлении оккупанты обстреливали позиции украинских военных в районе ряда населенных пунктов.

На Криворожском направлении захватчики обстреливали из артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Красный Яр и Кобзарцы.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

"Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении воинских подразделений в школах, больницах и церквях", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве утром 19 июня были слышны взрывы. По предварительной информации, ПВО уничтожило российскую ракету над Вышгородом.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины может затянуться на годы. Однако поддержка Украины другими государствами не должна останавливаться.

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