Война может длиться годами: поставки Украине оружия помогут освободить Донбасс – Столтенберг

Война в Украине может длиться годами, заявил Столтенберг/ Reuters

Война России против Украины может затянуться на годы. Однако поддержка Украины другими государствами не должна останавливаться.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Reuters. По его словам, стоит продолжать поддерживать Украину, даже если другим государствам придется приспособиться к росту цен на энергоносители и еду.

"Мы должны подготовиться к тому, что это может занять годы. Мы не должны останавливаться в поддержке Украины. Даже если расходы высоки не только на военную поддержку, а также из-за роста цен на энергоносители и продукты питания", - отметил Столтенберг.

Он также сказал, что предоставление Украине современного оружия увеличит шансы на освобождение Донбасса из-под контроля РФ.

Напомним, президент Владимир Зеленский после поездки на Юг Украины заявил, что Украина не отдаст своих территорий. Также он отметил, что Украина сделает всё возможное для противодействия продовольственному кризису в мире, как только мир гарантирует безопасность этого шага.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина на данный момент крайне и крайне далека от того, чтобы выйти на финальный этап войны против России.

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