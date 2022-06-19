"Нет у РФ столько ракет, сколько у украинцев желания жить": мы вернем все свои территории – Зеленский

Зеленский заявил, что Украина вернет все свои территории/ Офис президента, Макс Левин

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении, которое записал рано утром 19 июня прямо из купе поезда, подытожил свою поездку на Юг Украины.

Он подчеркнул, что Украина не отдаст свои территории. Соответствующее видеообращение было обнародовано в соцсетях президента.

"Юг мы никому не отдадим, всё свое – вернем, и море будет украинским и безопасным... Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить", – отметил глава Украинского государства.

Зеленский рассказал, что в субботу, 18 июня, он посетил Николаевскую и Одесскую области. Во время поездки на передовые позиции глава государства пообщался с защитниками и защитницами Украины. Он заверил, что они не сомневаются в победе нашей страны над врагом.

Также президент рассказал, что разрушения на Юге из-за российских атак очень большие.

"Много жилых домов разрушено, нарушена гражданская логистика, много социальных вопросов. Поручил сделать более системной помощь людям, потерявшим близких. А всё разрушенное обязательно восстановим", – говорит Зеленский.

Кроме того, президент обсудил на Юге вопросы работы аграрного сектора, безопасность наших портов и возможности для экспорта украинской аграрной продукции. Он подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной.

"Как только удастся гарантировать безопасность с помощью международного посредничества, Украина сделает всё возможное для противодействия продовольственному кризису в мире, который возник из-за российской войны, – и в Азии, и в Африке, и в большинстве стран Европы", – отметил он.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина на данный момент крайне и крайне далека от того, чтобы выйти на финальный этап войны против России.

Напомним, на Днепропетровщине в Новомосковском районе в субботу, 18 июня, россияне осуществили ракетный удар по местной нефтебазе, в результате которого погибло 11 человек.

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