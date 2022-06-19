УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Нет у РФ столько ракет, сколько у украинцев желания жить": мы вернем все свои территории – Зеленский

19 июня 2022, 07:36

Президент сказал, что Украина сделает всё возможное для противодействия продовольственному кризису в мире, как только мир гарантирует безопасность этого шага.

зеленский, украинские военные
Зеленский заявил, что Украина вернет все свои территории/ Офис президента, Макс Левин

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении, которое записал рано утром 19 июня прямо из купе поезда, подытожил свою поездку на Юг Украины.

Он подчеркнул, что Украина не отдаст свои территории. Соответствующее видеообращение было обнародовано в соцсетях президента.

"Юг мы никому не отдадим, всё свое – вернем, и море будет украинским и безопасным... Нет у России столько ракет, сколько у наших людей желания жить", – отметил глава Украинского государства.

Зеленский рассказал, что в субботу, 18 июня, он посетил Николаевскую и Одесскую области. Во время поездки на передовые позиции глава государства пообщался с защитниками и защитницами Украины. Он заверил, что они не сомневаются в победе нашей страны над врагом.

Также президент рассказал, что разрушения на Юге из-за российских атак очень большие.

"Много жилых домов разрушено, нарушена гражданская логистика, много социальных вопросов. Поручил сделать более системной помощь людям, потерявшим близких. А всё разрушенное обязательно восстановим", – говорит Зеленский.

Кроме того, президент обсудил на Юге вопросы работы аграрного сектора, безопасность наших портов и возможности для экспорта украинской аграрной продукции. Он подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной.

"Как только удастся гарантировать безопасность с помощью международного посредничества, Украина сделает всё возможное для противодействия продовольственному кризису в мире, который возник из-за российской войны, – и в Азии, и в Африке, и в большинстве стран Европы", – отметил он.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина на данный момент крайне и крайне далека от того, чтобы выйти на финальный этап войны против России.

Напомним, на Днепропетровщине в Новомосковском районе в субботу, 18 июня, россияне осуществили ракетный удар по местной нефтебазе, в результате которого погибло 11 человек.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:36

"Нет у РФ столько ракет, сколько у украинцев желания жить": мы вернем все свои территории – Зеленский

07:03

Смутное время-2: Россия приемлет два пути – или всей страной в ядерный рай, или на курсы китайскогомнение

07:00

День отца 2022 – трогательные поздравления и красивые открытки для самых родных

06:00

День медика 2022 в Украине – душевные поздравления с днем медика, картинки и открытки

05:38

Надя Дорофеева в мини-платье напугала фанатов чрезмерной худобой

Реклама
05:06

"Образцовый самец" Бен Стиллер прибыл в Польшу чтобы помогать украинским беженцам

03:33

Жданов объяснил, когда ВСУ пойдут в масштабное контрнаступление и сколько военных для этого нужноВидео

03:29

"Алленький цветочек прекрасен как всегда": Максим Галкин показал свежее фото нестареющей Пугачевой

03:25

Как научиться меньше есть: эксперты назвали самые действенные способы

02:44

Анна Богдан призналась в краже ценности у "Холостяка" Михаила Заливако

02:39

Курс доллара упадет до 33 грн: финансовый эксперт дал позитивный прогноз

02:07

Располневшая Наташа Королева засветила дряблый живот и индюшиную шею

01:36

Готовы договориться с Путиным в любой момент: Жданов сказал, от кого из политиков можно ждать "зрады"

00:51

Приметы на 19 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:45

Валерий Харчишин посоветовал организаторам Евровидения "не дуть в штаны", а помочь Украине

18 июня, суббота
23:54

Всеобщая мобилизация: кто из мужчин может "откосить" от армииВидео

23:18

Обстрел нефтебазы на Днепропетровщине: число пострадавших возросло до 11 человек

23:11

17-летняя дочь Поляковой свою первую песню на украинском языке посвятила лесбийской любви

22:57

"Реальная угроза Харькову": Арестович поведал о планах рашистов

22:54

За трое суток в ОРДЛО ВСУ подорвали минимум семь военных складов русских оккупантов - InformNapalmВидео

Реклама
22:22

"Я с вами": Майк Тайсон кратко, но сильно поддержал украинцевВидео

22:02

Пентагон хочет увеличить поставки РСЗО для Украины - PoliticoВидео

21:54

"Ответ для Путина будет очень печальным": эксперт оценил новые ядерные угрозы КремляВидео

21:28

Ситуация на фронте сложная, до конца войны далеко: Данилов сделал резкое заявление

21:20

"Прилеты" на Днепропетровщине: вражеские ракеты попали в нефтебазу, пострадали людиВидео

20:52

Tayanna показала страстный поцелуй с загадочным мужчиной

20:52

Враг готовит масштабное наступление в Луганской области - ОВА

20:04

"Украина потеряла Запорожье": в Кремле опозорились новым фейком о войне

19:51

Оккупанты быстро захватили Херсонщину: сотрудник СБУ передал им сетку минных полей - облсовет

19:42

Рашисты имели успех под Северодонецком, идут бои по всей линии фронта - Генштаб

19:37

София Ротару нарушила молчание и обратилась к Максиму Галкину

19:35

Минус 40 агрессоров с офицерами: ВСУ метко уничтожили вражеский командный пункт на Харьковщине

19:17

Состоялся обмен пленными между Украиной и РФ: сколько человек вернулось домой

19:09

"Не тебе решать судьбу Украины": украинский журналист жестко обратился к ПутинуВидео

18:47

"Готовы к любому сценарию": Украина не исключает вариант применения РФ ядерного оружия - ДаниловВидео

18:34

Вывозят сотней грузовиков: россияне под Запорожьем украли большой груз украинского зерна

18:30

В СНБО рассказали о покушениях на Зеленского с начала войныВидео

18:17

День, принесший печали России, или Как Китай отказал Путину в поддержке из-за войнымнение

18:07

Без мыла в душу: 4 знака зодиака, которые не отличаются чувством тактаВидео

17:57

"Воевать не собираемся": в Минобороны Беларуси прокомментировали возможное нападение на УкраинуВидео

Реклама
17:57

Взять до 1 сентября: российская пропагандистка Симоньян размечталась о захвате Николаева

17:15

В Украине из-за войны каждый день погибают двое детей: Елена Зеленская мощно обратилась к ЗападуВидео

17:06

В Херсоне оккупанты собираются заселять ФСБ-шников в квартиры местных жителейВидео

16:59

Оккупанты вывезут людей из Северодонецка в захваченные районы - британская разведка

16:47

"Будет ли с кем говорить": Медведев о возобновлении переговоров Украины с РФВидео

16:20

Пентагон выложил в Сеть полный список оружия, которое было передано ВСУВидео

16:20

Окровавленные и обгоревшие тела оккупантов везут в Херсон "КамАЗами"Видео

16:06

Не могут поделить "власть": на Херсонщине оккупанты устроили кровавые разборки

15:42

Африканская жара по 33 градуса: Диденко рассказала, когда в Украине наступит погодное "пекло"Видео

15:30

"Довоенной цены уже не будет": Данилов объяснил, что будет с бензином в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять