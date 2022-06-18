Обстрел нефтебазы на Днепропетровщине: число пострадавших возросло до 11 человек

Ракетный удар по Днепропетровщине - новые подробности

На Днепропетровщине в Новомосковском районе в субботу, 18 июня, россияне совершили ракетный удар по местной нефтебазе, в результате которого погибло 11 человек, сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Уточненная информация по ракетной атаке в Новомосковском районе. Предварительно, пострадали 11 человек. Один из пострадавших - в тяжелом состоянии", - заявил Резниченко.

В то же время, спасатели продолжают тушить пожар, который был вызван ракетными ударами.

Напомним, сегодня три российские ракеты разрушили нефтебазу. Изначально сообщалось о трех пострадавших.

Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому РФ может перейти к применению тактического ядерного оружия. По словам украинского гаранта, мировые политики ведут подготовку к такому возможному сценарию. При этом ситуация с угрозами Москвы может привести к тому, что появятся новые ядерные державы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов полагает, что РФ в недалеком будущем ожидает распад государства. По его мнению, Россию нужно разоружить, чтобы Москва никому не угрожала. Речь идет и о лишении российского государства ядерного оружия.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что угроза ядерного удара со стороны РФ присутствует. Впрочем, если Россия, которая все же признает, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на реализацию такого шага, конфликт будет носить совсем другой характер.

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