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"Прилеты" на Днепропетровщине: вражеские ракеты попали в нефтебазу, пострадали люди

18 июня 2022, 21:20

В субботу, 18 июня, российские военные обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области.

Ракеты попали в нефтебазу в Днепропетровской области / Telegram

В субботу, 18 июня, российские военные обстреляли Новомосковский район Днепропетровской области. В результате атак пострадали мирные жители, сообщил в Telegram глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"К вечеру есть несколько "прилетов" в Новомосковском районе. По предварительным данным, есть пострадавшие и масштабные разрушения", - рассказал Лукашук.

Также он добавил, что более детальные подробности будут сообщены позже. Чиновник призвал всех жителей области не игнорировать воздушные тревоги.

Позже в ОВА сообщили, что россияне тремя ракетами ударили по нефтебазе. Там сейчас сильный пожар. В результате атаки ожоги получили три работника предприятия.

Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому РФ может перейти к применению тактического ядерного оружия. По словам украинского гаранта, мировые политики ведут подготовку к такому возможному сценарию. При этом ситуация с угрозами Москвы может привести к тому, что появятся новые ядерные державы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов полагает, что РФ в недалеком будущем ожидает распад государства. По его мнению, Россию нужно разоружить, чтобы Москва никому не угрожала. Речь идет и о лишении российского государства ядерного оружия.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что угроза ядерного удара со стороны РФ присутствует. Впрочем, если Россия, которая все же признает, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на реализацию такого шага, конфликт будет носить совсем другой характер.

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