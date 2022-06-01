В НАТО резко высказались о ядерном шантаже Путина

Столтенберг высказался о ядерном шантаже РФ / Фото Reuters

Угроза применения россией ядерного оружия все еще существует, но НАТО пригрозило Москве тем, что этот шаг совершенно изменит войну, говорится в заявлении генсека Альянса Йенса Столтенберга.

По словам Столтенберга, НАТО и в дальнейшем следит за поведением России, в том же числе за ядерными учениями и риторикой, которую использует глава Кремля Владимир Путин.

Генеральный секретарь отметил, что ядерный шантаж является опасным и повышает напряженность, однако Россия до сих пор не изменила своей позиции на этот счет.

"Мы напоминаем России, что они согласились с тем, что ядерная война не будет выигрышной, поэтому ее нельзя начинать. Использование ядерного оружия Россией абсолютно изменит этот конфликт", - отметил Столтенберг.

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Угрозы России ядерным оружием

Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович сказал, что Путин может нанести ядерный удар или по Украине, или по одной из стран НАТО. По его словам, Путин может решиться на такой шаг и ударить по союзной Киеву Польше, по территории которой идет помощь украинскому государству.

В американском Институте изучения войны ранее заявили, что Россия может аннексировать захваченные части Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. После этого Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы не допустить освобождения регионов в ходе контрнаступления армии Украины.

Посол в Германии Андрей Мельник считает, что если Украина вступит в НАТО, угроза атомной войны должна снизиться. По его мнению, в таком случае Путин поймет – ядерный удар по украинскому государству обернется таким же точно ответом.

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