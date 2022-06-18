"Готовы к любому сценарию": Украина не исключает вариант применения РФ ядерного оружия - Данилов

Украина готова к применению Россией ядерного оружия / ua.depositphotos.com, УНИАН

Украина не исключает вариант применения РФ тактического ядерного оружия. Государство готово к такому сценарию. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает The Globe and Mail.

РФ может использовать химическое, биологическое или даже тактическое ядерное оружие.

"Мы готовы к любому сценарию", – сказал он.

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Ранее немецкий генерал Инго Герхарц заявил, что военно-политическое руководство стран-членов НАТО должно быть готовы к тому, что в какой-то момент может стать необходимым применение ядерного оружия.

Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому РФ может перейти к применению тактического ядерного оружия. По словам украинского гаранта, мировые политики ведут подготовку к такому возможному сценарию. При этом ситуация с угрозами Москвы может привести к тому, что появятся новые ядерные державы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов полагает, что РФ в недалеком будущем ожидает распад государства. По его мнению, Россию нужно разоружить, чтобы Москва никому не угрожала. Речь идет и о лишении российского государства ядерного оружия.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что угроза ядерного удара со стороны РФ присутствует. Впрочем, если Россия, которая все же признает, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на реализацию такого шага, конфликт будет носить совсем другой характер.

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