НАТО нужно готовиться к применению ядерного оружия - немецкий генерал

НАТО нужно готовиться к применению ядерного оружия / ua.depositphotos.com, Reuters

Военно-политическое руководство стран-членов НАТО должны быть готовы к тому, что в какой-то момент может стать необходимым применение ядерного оружия. Об этом заявил генеральный инспектор ВВС Германии, генерал-лейтенант Инго Герхарц, сообщает Handelsblatt.

Применение ядерного оружия может стать необходимым в случае чрезвычайной угрозы безопасности.

"Для надежного сдерживания нужны как средства, так и политическая воля для осуществления ядерного сдерживания в случае необходимости", – сказал Инго Герхарц.

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Ранее Йенс Столтенберг отмечал, что Альянс готовит план перехода ВСУ на вооружение НАТО. Он подчеркнул, что Украина должна иметь больше тяжелого вооружения. Союзники и партнеры по Альянсу предоставляют ей тяжелое вооружение и наращивают свои усилия.

Напомним, по мнению бывшего главнокомандующего союзными силами США и НАТО в Европе Уэсли Кларка, НАТО должно прямо вмешаться в войну в Украине, иначе ее не удастся завершить.

Угроза применения Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сделал заявление, согласно которому РФ может перейти к применению тактического ядерного оружия. По словам украинского гаранта, мировые политики ведут подготовку к такому возможному сценарию. При этом ситуация с угрозами Москвы может привести к тому, что появятся новые ядерные державы.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов полагает, что РФ в недалеком будущем ожидает распад государства. По его мнению, Россию нужно разоружить, чтобы Москва никому не угрожала. Речь идет и о лишении российского государства ядерного оружия.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что угроза ядерного удара со стороны РФ присутствует. Впрочем, если Россия, которая все же признает, что ядерная война не будет выигрышной, пойдет на реализацию такого шага, конфликт будет носить совсем другой характер.

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