В НАТО Украина вряд ли вступит: там ждут, пока она "перемелет военную машину РФ" – Жданов

Украина вряд ли вступит в НАТО, считает военный эксперт Олег Жданов/ Reuters, Главред

Украина может получить План действий относительно членства (ПДЧ), но членом Североатлантического альянса она вряд ли станет.

Причина – в войне с РФ, в которую не хочет ввязываться НАТО. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ.

"ПДЧ мы, возможно, когда-то и получим, но членом НАТО вряд ли мы станем, пока существует эта организация. Именно потому, что кому-то надо воевать с РФ, что мы сейчас с вами и делаем", – говорит военный эксперт.

Жданов отметил, что Альянс максимально дистанцируется от войны РФ против нашего государства. Он не помогает как военно-политический блок, однако помощь оказывают отдельные государства-члены.

По мнению эксперта, НАТО готово и в дальнейшем не напрямую, а через своих членов поддерживать Украину и предоставлять ей вооружение. Ведь в Альянсе видят, что Украинское государство способно на сегодня сдерживать и перемалывать военную машину России.

"Но членом НАТО [Украина станет] вряд ли, потому что это сразу мировая война", – отмечает Жданов.

Ранее Йенс Столтенберг отмечал, что Альянс готовит план перехода ВСУ на вооружение НАТО. Он подчеркнул, что Украина должна иметь больше тяжелого вооружения. Союзники и партнеры по Альянсу предоставляют ей тяжелое вооружение и наращивают свои усилия.

Напомним, по мнению бывшего главнокомандующего союзными силами США и НАТО в Европе Уэсли Кларка, НАТО должно прямо вмешаться в войну в Украине, иначе ее не удастся завершить.

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