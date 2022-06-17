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"Граждане Чеченской Республики!": оккупанты обстреливали украинцев листовками для чеченцев

17 июня 2022, 13:19

Пропагандистские листовки были внутри вражеских снарядов.

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Оккупанты обстреливали украинцев листовками для чеченцев/ скрин из видео

Российские захватчики обстреливали Черниговскую область снарядами, внутри которых были пропагандистские листовки, которые предназначены для жителей Чечни.

Об этом сообщил первый заместитель главы МВД Евгений Енин Telegram. Он показал 122-мм снаряда от системы "Град", который был изготовлен еще во времена Советского Союза, и во время войны РФ против Украины упал на территории Черниговщины во время вражеского обстрела.

"В середине он нес пропагандистскую отраву. Что интересно, эти пропагандистские листовки предназначены жителям Чеченской республики. Или перепутали, или просто не заморачиваются. Но эти листовки высыпались на головы украинцев", – отметил Енин.

Листовки начинаются словами "граждане Чеченской Республики!", а далее текст пестрит фразами "вас пытаются заставить защищать чуждые вам интересы", "вас пытаются втянуть в вооруженное противостояние с федеральными войсками" и т. д.

Напомним, украинские военные подбили двумя ракетами "Гарпун" вражеский буксир "Василий Бех". В него попали как раз тогда, когда он транспортировал на временно оккупированный остров Змеиный боеприпасы, вооружение и личный состав российских войск. По предварительным данным, 70% оккупантов на борту были ликвидированы.

Ранее сообщалось, что утром 17 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Около 07:00 ракеты попали в жилой квартал одного из спальных районов города. Двое человек погибли, 20 – ранены.

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