ВСУ отбили наступление врага на трех направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

ВСУ отбили наступление врага на трех направлениях/ Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытались провести разведку боем возле Кочубеевки на Харьковском направлении и пошли на штурм вблизи Золотого на Бахмутском. Кроме этого, они пытались взять под полный контроль населенный пункт Богородичное на Славянском направлении. Однако воины ВСУ успешно отбили все три штурма и заставили врага отойти.

Еще на нескольких направлениях сейчас продолжаются бои. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Оккупанты на Славянскомнаправлении сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Сейчас идет бой возле Краснополья, где российские захватчики пытались вести разведку боем.

"Пытаясь создать условия для развития наступления на город Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополье, Дубровного и Вернополья", – говорится в сообщении.

Враг не вел активных действий на Лиманском направлении.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают обстреливать украинских военных из ствольной и реактивной артиллерии. Также они обстреляли с применением авиация населенный пункт Устиновка. Продолжаются бои за Северодонецк. Враг перемещает на это направление дополнительные подразделения реактивной артиллерии.

Украинские воины отбили штурм оккупантов и заставили их отойти вблизи Золотого на Бахмутском направлении. Также захватчики попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово, однако защитники Украины нанесли им поражение и заставили бежать.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловскому и Запорожском направлениях враг не вел активных наступательных действий. Однако оккупанты вели обстрелы из авиации возле Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.

"На Волынскому и Полесском направлениях основные усилия подразделения вооруженных сил республики беларусь сосредотачивают на ведении разведки, инженерном оборудованы позиций и охране государственной границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов", – отмечают в Генштабе.

На Харьковском направлении российские войска пытаются удерживать рубежи, которые им удалось занять, и не пустить украинских военных на границу. Также они стараются не пропустить защитников Украины в тыл группировки войск, действующей на Славянском направлении.

Враги на Южнобугском направлении вели огонь вблизи ряда населенных пунктов.

"Украинская авиация наносила удары по скоплениях противника в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсонщины", – отмечают в Генштабе.

"Противник продолжает нести потери в личном составе, вооружении и технике. В течение суток, в Донецкой области, воины территориальной обороны Вооруженных Сил Украины сбили вертолет Ми-35М. Есть успехи и на Запорожье. На Херсонщине у врага значительные потери в живой силе", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк и одновременно пытаются отрезать наземные пути снабжения, которые обеспечивают соседний с ним Лисичанск.

Напомним, рано утром 17 июня в Николаеве прогремели два мощных взрыва. Над городом поднимается дым.

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