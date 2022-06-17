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Планы Путина о нападении на Украину слил США "крот", выше уровня Лаврова – Грозев

17 июня 2022, 05:00

О планах России пойти масштабной войной против Украины знали около 20 человек, сказал Христо Грозев.

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Планы Москвы передал американцам человек, выше уровня Лавров – Грозев / Reuters

Информацию о намерении России пойти полномасштабной войной против Украины передал США высокопоставленный российский шпион со статусом выше министра иностранных дел Сергея Лаврова. Других вариантом получения таких сведений не было. Среди военных РФ о запланированной Москвой войне знали около 20 человек, один из них, скорее всего, и есть "крот". Об этом заявил расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В интервью он рассказал о том, что Вашингтон получил сведения о готовности российских войск к широкомасштабному военному вторжению в Украину от шпиона, статус которого выше, чем у главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Читайте также"Почувствовали потери на себе": генералитет РФ саботирует войну против Украины – Грозев"Этого можно добиться, только имея "крота" на самом высоком уровне или какое-то супертехнологическое решение, о котором еще никто не знает. Потому что если бы оно было известно, то силовики бы приняли решения, меры, чтобы его как-то нейтрализовать. Для меня, скорее всего, это комбинация обоих (вариантов), но ведущим здесь должен быть все-таки высокопоставленный "крот", который смог им описать убедительно то, что иначе казалось бы нелогичным. Это человек выше Лаврова. Я абсолютно уверен, что Лавров не знал о вторжении", - полагает Грозев.

Также Христо Грозев подчеркнул, что среди военных РФ о планах Путина знали около 20 человек. Вероятно, американский крот – кто-то среди этих людей.

Напомним, в мае журналист-расследователь Христо Грозев говорил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не знал о подготовке Москвы к полномасштабной войне против Украины. По его словам, Лавров предполагал усиление боевых действий на Донбассе. Как полагает Грозев, российские политики и чиновник, из-за того, что не знали планов Кремля, на уровне своей риторики сейчас выглядят неубедительно.

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Также Грозев рассказывал, что между политической властью, армией и спецслужбами РФ существует конфликт. В частности, одна часть силовиков не поддерживает войну, а другая обвиняет пятую службу ФСБ в провале военных действий против Украины.

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Владимир Путин Bellingcat Сергей Лавров война России и Украины
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