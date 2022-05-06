"Лавров был в шоке": Путин утаил от приближенных планы о вторжении в Украину - Грозев

Путин утаил от приближенных планы о вторжении в Украину - Грозев / скриншот

Окружение главы РФ Владимира Путина не знало о его намерении развязать полномасштабную войну против Украины. В такие планы диктатор не посвятил даже ближайших своих политических соратников.

Об этом заявил главный расследователь Bellingcat Христо Грозев. В интервью Дмитрию Гордону, со ссылкой на слова источника, который близко знаком с дочерью главы МИД РФ – Екатериной Лавровой, Грозев отметил, что не в курсе был даже главный российский дипломат.

"Что даже Лавров до конца верил, что это будет что-то типа угроз войны, но реально будет касаться только "ДНР" и "ЛНР". Он сам был в шоке, когда узнал, что это будет настоящая война", – отметил расследователь.

Из-за этого российские публичные лица часто "выглядят неубедительно", когда пытаются комментировать что-либо о нынешней войне, пояснил Грозев.

Читайте такжеКремль перегнул палку, или Почему Лавров решил самоустраниться"Поэтому такое лицо у Пескова. Очень сложно назвать это одухотворенным лицом и что он сам верит в то, что говорит. Такого мы раньше не видели. Но, к сожалению, элита очень боится", – заявил расследователь.

По мнению журналиста, экономическая, олигархическая элита страны-агрессора пока не готова выступить против Путина, хотя сама его поставила на это место.

"То есть они должны понимать свою силу, но почему-то до сих пор ее не понимают", – констатировал Грозев.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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