Война против Украины расколола силовиков Путина: есть "ястребы" и противники битвы с Киевом – Грозев

Одна группа силовиков в России считает войну с Украиной невыгодной Москве, а другая винит 5-ю группу ФСБ в провале планов по оккупации – Грозев / Reuters

Кремль отреагировал на заявление о конфликте между политической властью, армией и спецслужбами в РФ и фактически подтвердил такой тезис. Никто в Москве не опроверг слова, согласно которым о военном вторжении России в Украину не знал даже министр иностранных дел Сергей Лавров. Разногласия в России существуют: одна часть силовиков не поддерживает войну и считает ее бессмысленной, а вторая полагает, что пятая служба ФСБ развалила военное противостояние, к которому, дескать, нужно было готовиться по-другому. Об этом заявил журналист-расследователь группы Bellingcat Христо Грозев.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что Песков фактически подтвердил, что некоторые представители высших эшелонов российской власти не знали о будущем нападении России на украинское государство.

Читайте такжеПутин и Шойгу – за войну с Украиной: в ГУР заявили о расколе в руководстве РФ"Здесь была беспрецедентная реакция Кремля после моего интервью Гордону, в котором я сказал реально, что конкретные люди из верхушки вообще не знали, что готовится война. И Песков вчера принялся отвечать на этот вызов и, кстати, подтвердил. Сначала он сказал, что Bellingcat нельзя верить всегда, а потом сказал, что да, нельзя было всем говорить об этом, что начинается война, потому что это такая щепетильная тема", - сказал Грозев.

По его словам, отсутствие информации о предстоящей войне у главы МИД Лаврова в Москве никто не опроверг. Ситуация указывает на разногласия внутри российских силовиков.

Как утверждает журналист, можно рассматривать как факт присутствие критики в отношении пятой службы ФСБ, которая работала по вопросу Украины в течение 8 лет, но подвела Путина. При этом среди тех, кто критикует подразделение, единства также нет.

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"Довольно много говорилось и писалось о том, что пятая служба ФСБ – это та, которая занималась Украиной на протяжении восьми лет (в течение восьми лет у них был огромный бюджет, чтобы этим заниматься), – она подвела Путина своей некачественной разведкой и некачественным развитием своей агентуры внутри Украины. Это факт. Но остальные, которые сейчас используют пятую службу как козла отпущения, они тоже не монолитный фронт", - говорит Грозев.

Расследователь Bellingcat считает, что существует группа силовиков, которая в частных беседах не поддерживает войну с Украиной, называет ее бессмысленной и невыгодной России. Другая часть обвиняет пятую службу ФСБ в развале этой войны и критикует ее за подготовку к боевым действиям. В этой группе отмечают, что Москве, дескать, следовало готовиться к полномасштабной войне против НАТО, а не только Украины, и работа пятой службы оказалась провальной. Также они утверждают, что украинская армия, дескать, очень слаба и не может рассчитывать на поддержку Североатлантического альянса.Читайте такжеСиловики РФ подставили Путина войной с Украиной, потому что он им надоел – военный эксперт

"То есть полный разнобой. Есть партия "ястребов", есть партия тех, которые хотят поскорее закончить это. И чем больше такого разнобоя, тем лучше для Украины. Потому что создается вакуум власти, позволяющий Украине каждый день наращивать свою обороноспособность", - подчеркнул Христо Грозев.

Война России против Украины

Заместитель командующего войсками России в Центральном военном округе Рустам Миннекаев сделал заявление, согласно которому подразделения РФ намерены захватить все районы Донбасса, южные регионы Украины и создать коридор в оккупированный Крым. Такие задачи поставлены оккупантам в рамках "второй фазы" так называемой "спецоперации".

Спикер Банковой Алексей Арестович считает, что ВСУ могут перейти в контрнаступление на занятые оккупационной армией РФ позиции уже в середине июня. До конца мая-начала июня украинские войска должны получить достаточное количество оружия от Запада. После применения таких вооружений ситуация на ряде участков фронта может поменяться.

В американском Институте изучения войны сказали, что силы обороны Украины проводят контрнаступление вдоль широкой дуги в Харьковской области. Тактическое наступление на северо-востоке региона сработало. ВСУ могут отбросить войска РФ дальше от города и заложить плацдарм для дальнейшей полномасштабной контрнаступательной операции.

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