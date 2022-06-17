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"Это ужасная ошибка Путина": РФ стратегически уже проиграла войну – глава вооруженных сил Британии

17 июня 2022, 09:48

Ради скудных успехов российский диктатор уже использовал 25% мощи своей армии, и еще и привел к укреплению НАТО.

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РФ стратегически уже проиграла войну – глава вооруженных сил Британии/ Генштаб ВСУ, Twitter @AdmTonyRadakin

Россия уже стратегически проиграла войну против Украины. Российский диктатор Владимир Путин использовал уже около 25% мощи своей армии, однако добился лишь скудных успехов.

Уже никакие тактические успехи РФ не смогут сильно повлиять на ситуацию. Об этом заявил начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин, сообщает Sky News.

Он подчеркнул, что РФ никогда не удастся взять контроль над территорией Украины.

"Это ужасная ошибка России. Россия никогда не возьмет контроль над Украиной. Зато это приведет к ослаблению российских властей. Россия уже стратегически проиграла, потому что в результате ее действий Финляндия и Швеция стремятся присоединиться НАТО, что делает Альянс сильнее", – отметил Тони Радакин.

По его словам, возможно Россия в ближайшие недели достигнет тактических успехов. Однако ради крошечных достижений РФ уже пожертвовала четвертой частью мощи своей армии.

Кроме огромных потерь личного состава, РФ также использовала много своих ракет, запасы которых уже заканчиваются.

Также Радакин подчеркнул, что Великобритания и дальше будет поддерживать Украину и предоставлять больше оружия для защиты от России.

Ранее сообщалось, что ВСУ отбили наступление врага на трех направлениях на нескольких направлениях продолжаются бои. В то же время воины ВСУ нанесли потери противнику. Они сбили российский вертолет Ми-35М на Донбассе и нанесли удары по скоплениям российских войск в трех районах Херсонщины.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц после визита в Киев заявил, что "мир под диктовку" на условиях, навязанных Россией в одностороннем порядке, невозможен.

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