"Вы знаете, мы не вторгались в Украину": Лавров отметился циничным заявлением

Вы знаете, мы не вторгались в Украину - Лавров / скриншот, УНИАН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил циничный пропагандистский тезис о том, что Россия "не вторгалась" на территорию Украины.

Глава МИД РФ в интервью "российской службе ВВС" рассказал, что им просто пришлось начать "спецоперацию".

"Вы знаете, мы не вторгались в Украину. Мы объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось ни одного способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО", – сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее Лавров во время визита в Турцию нахамил журналисту. Ему не понравился жесткий вопрос представителя СМИ о том, что из украденного в Украине кроме зерна России удалось продать.

"У вас все время голова болит о том, где бы что-то утащить, и думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления неонацистского режима", - выпалил Лавров.

Также Лавров обвинил Запад в попытке сделать из Молдовы "вторую Украину". По его словам, республику якобы настраивают против Российской Федерации.

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