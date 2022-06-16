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Лавро обвинил Запад в попытке сделать из Украины "вторую Молдову"

16 июня 2022, 21:03

По его мнению, Кишинев занимается "вымогательством", требуя скидки и отсрочки оплаты за газ.

Сергей Лавров
Лавров обвинил Запад: из Молдовы пытаются сделать "вторую Украину" / Фото Reuters

Страны Запада якобы пытаются сделать из Молдовы "вторую Украину", настраивая ее против Российской Федерации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для НТВ.

"Конечно, из Молдовы явно пытаются сделать вторую Украину. И такой потребительский подход нынешнего молдавского руководства весьма показателен. Когда заявляют: "Вот давайте, мы сейчас в ЕС будем вступать, потом посмотрим, что нам там пообещают. Потом будем решать, оставаться ли нам в СНГ. Ну и другие заявления", - отметил он.

По его мнению, Кишинев занимается "вымогательством", требуя скидки и отсрочки оплаты за газ.

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"Такое попрошайничество по большому счету, вымогательство. "Вот если вы нам не сделаете, то мы быстрее пойдем в Европу. А если сделаете, то все равно пойдем, но медленнее". Примерно так я эти сигналы считываю", - добавил российский министр.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что на территории Украины ежедневно гибнет 250-400 людей из личного состава РФ. Это больше, чем сообщается официально.

Также в Генштабе сообщили, что по состоянию на 16 июня украинские защитники уничтожили уже по меньшей мере 32 950 вражеских солдат.

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