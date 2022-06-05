Больше, чем сообщают: Арестович назвал реальные потери армии РФ

Сколько военных ежедневно теряет Россия / УНИАН

Российские военные ежедневно теряют 250-400 людей из личного состава. Это больше, чем сообщается официально. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с Марком Фейгиным.

Также в личном составе армии РФ есть много раненных, пока точно их количество не называют.

"Суточные потери российских военных на всех фронтах сейчас составляют 250-400 человек убитыми — в зависимости от размаха. Поэтому это все сказки, что не несут потери. Действительно, это не такие потери, как были в первые полтора месяца так называемой "спецоперации", когда погибало до тысячи россиян в день. Но 250, даже в среднем 300-350 человек они теряют точно. И плюс еще раненные", — сказал Алексей Арестович.

Он также добавил, что среди россиян больше убитых, чем раненных. Это связано с тем, что у них плохое медицинское обеспечение.

"На всех этапах оказания помощи и эвакуации это не выходит у россиян (спасать жизнь раненых — Главред). Поэтому многие оккупанты умирают еще до отправления в госпитали", — добавил Арестович.

Советник главы ОП уточнил, что о плохом медицинском обеспечении говорят сами же российские оккупанты.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину ВСУ ликвидировали по меньшей мере 31 150 российских оккупантов.

Недавно ВСУ ликвидировали очередную партию оккупантов с офицерскими званиями. Среди них: подполковник ФСБ Дмитрий Молчанов из Краснодара, старший лейтенант Валентин Меркулов, лейтенант Никита Мальковский из Краснодара, лейтенант Виталий Голубь из Читы, лейтенант Антон Ситников из Чехова.

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