На Луганщине ВСУ ликвидировали рашистов, совершавших зверства на Киевщине

ВСУ захватили БМД, экипаж которого совершал зверства на Киевщине / 24 ОМБр имени короля Даниила

На Луганщине украинские военные захватили боевую машину десанта, экипаж которой совершал зверства на Киевщине. Об этом сообщили в 24 отдельной механизированной бригаде им. короля Данила.

Экипаж захваченной БМД-4М был уничтожен.

"31 отдельная десантно-штурмовая бригада – именно это подразделение оккупантов совершал свои зверства на Киевщине начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. После "достойной встречи" на севере нашего государства, эта орда приехала на Луганщину", - говорится в сообщении.

Украинские военные забрали себе полностью пригодную для дальнейшего использования БМД-4м

"После небольшого ремонта машина будет выполнять боевые задачи, а вот ее экипажу не поможет уже ничего. Все будет Украина", - добавили в сообщении.

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Ранее сообщалось, что защитники Украины 2 июня дали отпор врагу на запорожском направлении, уничтожив 28 оккупантов. Еще 41 российский захватчик теперь "300-й".

Также мы рассказывали, что бойцы Вооруженных сил Украины в ходе боев за Старый Салтов Харьковской области ударом из ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав" сокрушили новый российский танк Т-90М Прорыв. Разбили боевую машину военные 227-го батальона 127-й бригады территориальной обороны.

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