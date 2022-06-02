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Более 200 убитых и уничтожена вся техника: ВСУ мощно ударили по оккупантам под Херсоном

2 июня 2022, 22:08

ВСУ уничтожили "в ноль" российскую БТГ под Херсоном.

война в Украине
Война в Украине / t.me/pavlokyrylenko_donoda, УНИАН

Вооруженные силы Украины под Херсоном уничтожили российскую мотострелковую батальонно-тактическую группу.

Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE, потери противника составили около 200 убитыми.

"Началась фаза, когда войска форсировали, исчерпали возможности по наступлению и встали в оборону. И пошел противник выбивать, потому что задача - ликвидировать плацдарм. Так вот при попытке противника выбивать наши войска, которые, безусловно, тоже понесли потери, там разгромили сегодня батальонно-тактическую группу российских мотострелков. В ноль практически", - отметил Арестович.

По его словам, российские потери здесь составили не менее 200 убитыми и десятки единиц уничтоженной техники.

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Ситуация в Херсоне

Оккупированный Херсон станет свободным, но для этого нужно время. Однако вопрос освобождения нашей земли не будет растягиваться на год, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил: чтобы освободить Херсон от российских оккупантов, Вооруженные силы Украины не будут брать город штурмом. Будет применяться та же тактика, что и при деоккупации Киевской области.

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