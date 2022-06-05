ВСУ в мешках отправили домой партию оккупантов с офицерскими званиями

Наши защитники продолжают очищать Украину от российской нечисти.
Вооруженные Силы Украины ликвидировали очередную партию российских оккупантов с офицерскими званиями.
В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ назвали имена "двухсотых" и опубликовали их фото.
Список рашистов, которые "заблудилось на учениях" в Украине:
- подполковник ФСБ Дмитрий Молчанов из Краснодара;
- старший лейтенант Валентин Меркулов;
- лейтенант Никита Мальковский из Краснодара;
- лейтенант Виталий Голубь из Читы;
- лейтенант Антон Ситников из Чехова
Напомним, защитники Украины 2 июня дали отпор врагу на запорожском направлении, уничтожив 28 оккупантов. Еще 41 российский захватчик теперь "300-й".
Также мы рассказывали, что бойцы Вооруженных сил Украины в ходе боев за Старый Салтов Харьковской области ударом из ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав" сокрушили новый российский танк Т-90М Прорыв. Разбили боевую машину военные 227-го батальона 127-й бригады территориальной обороны.
Читайте также:
- ВСУ ликвидировали российского полковника, который вел информвойну против Украины в Минобороны РФ
- Украинские воины ликвидировали командира российских десантников
- "Груз 200" для Челябинской области: ликвидирован оккупант, который оправдывал Бучанскую резню
Автор: Сергей Коломиец