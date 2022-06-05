ВСУ в мешках отправили домой партию оккупантов с офицерскими званиями

ЗСУ в мішках відправили додому партію окупантів з офіцерськими званнями / facebook.com/AFUStratCom

Вооруженные Силы Украины ликвидировали очередную партию российских оккупантов с офицерскими званиями.

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ назвали имена "двухсотых" и опубликовали их фото.

Список рашистов, которые "заблудилось на учениях" в Украине:

подполковник ФСБ Дмитрий Молчанов из Краснодара;

старший лейтенант Валентин Меркулов;

лейтенант Никита Мальковский из Краснодара;

лейтенант Виталий Голубь из Читы;

лейтенант Антон Ситников из Чехова

Фото: facebook.com/AFUStratCom

Напомним, защитники Украины 2 июня дали отпор врагу на запорожском направлении, уничтожив 28 оккупантов. Еще 41 российский захватчик теперь "300-й".

Также мы рассказывали, что бойцы Вооруженных сил Украины в ходе боев за Старый Салтов Харьковской области ударом из ручного противотанкового гранатомета "Карл Густав" сокрушили новый российский танк Т-90М Прорыв. Разбили боевую машину военные 227-го батальона 127-й бригады территориальной обороны.

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