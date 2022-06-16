Против Украины воюют около 330 тыс. российских военных - Генштаб

Против ВУ воюют около 330 тыс. вражеских военных / УНИАН, Reuters

На территории Украины против ВСУ воюют около 330 тыс. российских военных. На направлениях, где происходят непосредственно боевые действия, сосредоточены около 220 тыс. вражеских солдат. Об этом заявил заместитель Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

РФ также платит частным военным компаниям, чтобы те принимали участие в войне против Украины.

"Привлечены военные части и подразделения мобилизационного резерва противника – более 80 тысяч человек, боевые армейские системы – до 7 тысяч человек, федеральная служба войск Нацгвардии – до 18 тысяч, а также частные военные кампании – до 8 тысяч человек", — добавил Алексей Громов.

Читайте такжеВойска РФ контролируют большую часть Северодонецка, но у них есть проблема – разведка Британии

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что на территории Украины ежедневно гибнет 250-400 людей из личного состава РФ. Это больше, чем сообщается официально.

Также в Генштабе сообщили, что по состоянию на 16 июня украинские защитники уничтожили уже по меньшей мере 32 950 вражеских солдат.

Другие новости: