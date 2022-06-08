"Мы занимаемся реализацией целей": Лавров нагло ответил, почему Россия ворует украинское зерно

Лавров нагло ответил, почему Россия ворует украинское зерно / скриншот

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время визита в Турцию нахамил журналисту.

Ему не понравился жесткий вопрос представителя СМИ о том, что из украденного в Украине кроме зерна России удалось продать.

"У вас все время голова болит о том, где бы что-то утащить, и думаете, что все так поступают? Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления неонацистского режима", - выпалил Лавров.

Также российский министр заявил, что зерно может якобы свободно транспортироваться в пункты назначения.

"Со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти в Черное море", – заявил Лавров.

Лавров врет и не краснеет

Ранее сообщалось, что в Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно и вывезли его через захваченный Крым на территорию России. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров.

Ранее россияне украли из Бердянского морского порта 5 украинских кораблей с зерном. На этих кораблях было несколько десятков тонн зерна. Существуют опасения, что они "ушли" в направлении РФ.

Кроме того, оккупанты делали все, чтобы сорвать посевную кампанию. Военные РФ танками и тяжелым вооружением разрушают зернохранилища, давят зерно и смешивают его с землей.

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