Оккупанты украли зерно из элеватора в Херсонской области и через захваченный Крым увезли все в РФ

Практически на всех захваченных россиянами территориях оккупанты оказывают давление на украинских фермерови грабят их, сказала Людмила Денисова.
В Херсонской области оккупанты опустошили один из элеваторов, украли оттуда все зерно, и вывезли его через захваченный Крым на территорию российского государства. Практически на всех оккупированных территориях фиксируются грабежи фермеров. На оккупированной Луганщине фермеров заставляют начать посевную, а урожай намерены "национализировать". Россия совершает военные преступления, за которые международным законодательством предусмотрены наказания. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
На своей странице в социальной сети Facebook она написала, что зерно из элеватора было украдено в поселке Новоалексеевка. При этом заметили и поезд с надписью "зерно", который ехал с полуострова через Керченский мост.
Читайте такжеРоссийские оккупанты украли 5 украинских кораблей с десятками тысяч тонн зерна"В Херсонской области оккупанты опустошили элеватор в поселке Новоалексеевка и вывезли все зерно в оккупированный Крым. Также был замечен поезд, на вагонах которого было написано "зерно". Он выезжал с полуострова через Керченский мост", - сказала Денисова.
Кроме того, он акцентировала внимание на том, что почти на всех оккупированных россиянами территориях фиксируются притеснения и угрозы в адрес фермеров со стороны оккупантов. В частности, в Луганской области фермеров Сватовского района боевики так называемой "ЛНР" заставляют начать посевную. Большинство урожая они собрались "национализировать", а людям оставить мизер. Причем фермерам обещают "бесплатное горючее" на время посевной.
Аграрии решили не принимать такое "щедрое" предложение. Из-за этого оккупанты грозят им конфискацией сельскохозяйственной техники, посевного материала и тюрьмой.
Действия РФ на временно захваченных территориях Украины – это военные преступления, за которые оккупанты должны понести наказания.
"Прошу Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений России прав человека в Украине", - подчеркнула Людмила Денисова.
"Кадыровцы" украли комбайны и увезли их в Чечню
В Херсонской области, которая временно захвачена Россией, оккупанты-"кадыровцы" украли у местных фермеров два комбайна. Сельскохозяйственную технику зафиксировали на территории Чечни.
В компании Агротек заявляли, что у них в оккупированном армией РФ Мелитополе похитили два новых современных комбайна, сеялку и трактор John Deere. Стоимость техники оценивается в 1 миллион евро. Она пропала после того, как дилерский центр ограбили российские войска. По геолокации удалось выяснить, что техника оказалась в Чечне.
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