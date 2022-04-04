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"Кадыровцы" в Херсоне украли комбайны у фермеров: технику зафиксировали в Чечне

4 апреля 2022, 13:23

На оккупированной Херсонщине захватчики украли у фермеров два комбайна и отвезли их на территорию РФ.

Комбайны
Войска России снова украли комбайны у украинских фермеров / t.me/Pravda_Gerashchenko/

Российские оккупанты-"кадыровцы" в Херсонской области украли у местных фермеров два комбайна. Сельскохозяйственная техника уже оказалась на территории Чечни. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В своем Telegram-канале он рассказал о том, что в оккупированной российскими войсками Херсонской области "кадыровцы" угнали у местных фермеров два комбайна. Система слежения показала, где они находятся – в Чеченской республике.

"Грозная" армия Путина оказалась кучкой никчемных мародеров. Херсонские фермеры сообщают, что в начале войны у них украли два комбайна. Сегодня они появились в сети, навигатор показал, что комбайны уже в Чечне", - подчеркнул Антон Геращенко.

Войска РФ украли комбайны и в Мелитополе

Компания Агротек 31 марта сообщила в Facebook о том, что перед посевным сезоном у них в Мелитополе (оккупированном армией РФ, - ред.) похитили два новых флагманских комбайна, трактор John Deere и сеялка. Техника, стоимость которой оценивается в 1 миллион евро, пропала после того, как дилерский центр ограбили российские войска.

Уточняется, что украдены два комбайна John Deere (модели S770 и S760), трактор John Deere M6195 и сеялка Vaderstad Tempo.

Система геолокации показала, что сельскохозяйственная техника вывезена в Чечню.

Комбайны из Мелитополя "нашли" в Чечне / facebook.com/agrotek.in.ua
Комбайны из Мелитополя "нашли" в Чечне / facebook.com/agrotek.in.ua

"Благодаря позиционным системам, установленным на оборудовании, специалисты Агротек-Инвест зафиксировали, что техника сейчас находится на территории хозяйства в поселке Закан-Юрт, в Чеченской республике России. Еще одно из доказательств преступных действий захватчиков прямо накануне посевной! Кража сельхозтехники - это, пожалуй, месть за отказ поставок техники John Deere в РФ", - подчеркнули в Агротек.

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