"Кадыровцы" в Херсоне украли комбайны у фермеров: технику зафиксировали в Чечне

На оккупированной Херсонщине захватчики украли у фермеров два комбайна и отвезли их на территорию РФ.
Российские оккупанты-"кадыровцы" в Херсонской области украли у местных фермеров два комбайна. Сельскохозяйственная техника уже оказалась на территории Чечни. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
В своем Telegram-канале он рассказал о том, что в оккупированной российскими войсками Херсонской области "кадыровцы" угнали у местных фермеров два комбайна. Система слежения показала, где они находятся – в Чеченской республике.
"Грозная" армия Путина оказалась кучкой никчемных мародеров. Херсонские фермеры сообщают, что в начале войны у них украли два комбайна. Сегодня они появились в сети, навигатор показал, что комбайны уже в Чечне", - подчеркнул Антон Геращенко.
Войска РФ украли комбайны и в Мелитополе
Компания Агротек 31 марта сообщила в Facebook о том, что перед посевным сезоном у них в Мелитополе (оккупированном армией РФ, - ред.) похитили два новых флагманских комбайна, трактор John Deere и сеялка. Техника, стоимость которой оценивается в 1 миллион евро, пропала после того, как дилерский центр ограбили российские войска.
Уточняется, что украдены два комбайна John Deere (модели S770 и S760), трактор John Deere M6195 и сеялка Vaderstad Tempo.
Система геолокации показала, что сельскохозяйственная техника вывезена в Чечню.
"Благодаря позиционным системам, установленным на оборудовании, специалисты Агротек-Инвест зафиксировали, что техника сейчас находится на территории хозяйства в поселке Закан-Юрт, в Чеченской республике России. Еще одно из доказательств преступных действий захватчиков прямо накануне посевной! Кража сельхозтехники - это, пожалуй, месть за отказ поставок техники John Deere в РФ", - подчеркнули в Агротек.
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