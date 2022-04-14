На Херсонщине оккупанты давят танками и смешивают с землей зерно

Оккупанты уничтожают зернохранилища / Коллаж фото Генштаба и pixabay.com

В Херсонской области российские оккупанты уничтожают зернохранилища, чтобы люди не могли сделать посевы и прокормить себя и свою семью.

Об этом в эфире 24 канала сообщил корреспондент из Кривого Рога, ссылаясь на показания беженцев из Херсонской области.

По его словам, оккупанты открыто издеваются над мирным населением. В отдельных захваченных районах области у людей нет еды. При этом захватчики с помощью танков и тяжелой техники разрушают зернохранилища, в которых хранили посадочный материал.

"Они разваливают стены хранилищ, а затем давят гусеницами техники зерно и смешивают его с землей. Все это, чтобы люди не могли сделать посевы на полях и даже прокормить себя и своих родных", – рассказал журналист.

Как сообщал Главред, житель села Лосиновка Черниговской области рассказал, как российские оккупанты ворвались к нему домой загнали во двор грузовой автомобиль и начали сгружать все ценные вещи из гаража. Захватчики украли телевизор, разные инструмента, два кондиционера, шланги и даже замороженную тыкву из холодильника.

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