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На Черниговщине оккупанты заправились ржавой водой вместо солярки и украли тыкву из холодильника

11 апреля 2022, 10:56

С территории предприятия в Черниговской области вывезли все топливо, а вместо него оставили воду с ржавчиной и грязью, которая и стала "добычей" захватчиков.

Житель Черниговщине рассказал о мародерстве оккупантов и грабежах местного населения / скриншот

Житель села Лосиновка Черниговской области рассказал, как российские оккупанты ворвались к нему домой загнали во двор грузовой автомобиль и начали сгружать все ценные вещи из гаража.

Захватчики украли телевизор, разные инструмента, два кондиционера, шланги и даже замороженную тыкву из холодильника.

"В результате блестяще проведенной военной операции рашистским оркам удалось с боями захватить летнюю кухню. Им смело противостоял старый дед с котелком. Московиты отжали бендеровский телевизор, кучу тряпок и инструментов. Также захватили символ эмансипации украинских женщин – сырую тыкву", – написал в Facebook руководитель проекта Вольнодумці Игорь Волосянкин.

Кроме того, местный аграрий рассказал, что перед тем как оккупанты зашли в населенный пункт, с территории предприятия вывезли все топливо, а вместо него оставили воду с ржавчиной и грязью. В итоге оккупанты слили себе воду вместо дизельного топлива.

Как сообщал Главред, ВСУ разгромили российских оккупантов, которые ограбили местных жителей. У захватчиков нашли тапки, сахар, принтер и кухонный комбайн.

В Бердичеве Житомирской области под стражу взяли мародера, который обворовал квартиры в оккупированном Ирпене Киевской области, завладев автомобилем и ценными вещами беженцев. Подозреваемого заключили под стражу с возможностью внесения денежного залога на сумму почти 200 тыс. грн.

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