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Мародера из Ирпеня поймали на Житомирщине: помогло глупое совпадение

4 апреля 2022, 20:23

Злоумышленник совершил ряд краж из помещений оккупированного Ирпеня и угнал с охраняемой парковки Mercedes.

/ zhit.gp.gov.ua

В Бердичеве Житомирской области под стражу взяли мародера, который обворовал квартиры в оккупированном Ирпене Киевской области, завладев автомобилем и ценными вещами беженцев.

Подозреваемого заключили под стражу с возможностью внесения денежного залога на сумму почти 200 тыс. грн, говорится в сообщении пресс-службы Житомирской областной прокуратуры.

Отмечается, что в Бердичеве разоблачили и задержали ранее судимого жителя Киевской области, который в начале марта совершил ряд краж из помещений оккупированного Ирпеня и угнал с охраняемой парковки автомобиль марки Mercedes-Benz.

/ zhit.gp.gov.ua

Мародер долгое время разъезжал на краденом авто, пока, по иронии судьбы, во время покупок на рынке не попал на глаза владельца автомобиля. Им оказался местный житель, который еще в начале войны покинул автомобиль на автостоянке и в связи с оккупацией Ирпеня не смог его забрать.

/ zhit.gp.gov.ua

В ходе досудебного следствия установлено совершение фигурантом дела и других преступлений – серии краж из жилищ оккупированного Ирпеня. Со временного места жительства подозреваемого в Бердичевском районе изъято значительное количество награбленного чужого имущества: одежда, ноутбуки, мобильные телефоны, фотоаппараты, электроинструмент и разная бытовая техника.

/ zhit.gp.gov.ua

Сейчас, по информации, содержащейся в ноутбуках, уже разыскали двоих потерпевших, продолжаются поиски других.

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Досудебное расследование, по процессуальному руководству Бердичевской окружной прокуратуры, проводит Бердичевский райотдел полиции.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты занимаются мародерством в Украине, используя амуницию для перевозки награбленного.

Об этом рассказал один из защитников Украины, который осмотрел бронежилет противника.

По его словам, металлическую пластину в бронежилете оккупант РФ заменил на макбук.

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