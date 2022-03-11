Украли тапки, принтер и кухонный комбайн: ВСУ уничтожили грабивших людей российских оккупантов

Войска РФ продолжают мародерствовать в Украине.
ВСУ разгромили российских оккупантов, которые ограбили местных жителей. Теперь награбленное россиянам не пригодится.
"От экипажей этого танка Т-72Б и МТ-ЛБ мало что осталось. То, что осталось случайно живым — пока бегает по полям, бросив "героически" награбленное у наших людей. Тапки, сахар, принтер, и кухонный комбайн. Что в голове у тех животных? Убийцы и мародеры", - сообщили украинские защитники в соцсетях, пишет "ТСН".
Также были опубликованы фото "добычи" российских мародеров:
Как сообщал ранее глава МВД Вадим Денисенко, под Киевом в ночь на 10 марта бойцы ВСУ осуществили контратаку. Он сообщил, что защитники Украины ликвидировали пять танков оккупантов, и до сих пор продолжаются артиллерийские бои.
Читайте также:
- На территории Беларуси упал подбитый над Украиной военный самолет РФ - очевидцы
- Заградотряды стреляют в спину: ВС РФ ведут сталинские и гитлеровские методы ведения войны
- Нацгвардеец с расстояния более 1000 метров уничтожил вражеского снайпера
Автор: Сергей Коломиец