Украли тапки, принтер и кухонный комбайн: ВСУ уничтожили грабивших людей российских оккупантов

ВСУ разгромили грабивших людей российских оккупантов / соцсети

ВСУ разгромили российских оккупантов, которые ограбили местных жителей. Теперь награбленное россиянам не пригодится.

"От экипажей этого танка Т-72Б и МТ-ЛБ мало что осталось. То, что осталось случайно живым — пока бегает по полям, бросив "героически" награбленное у наших людей. Тапки, сахар, принтер, и кухонный комбайн. Что в голове у тех животных? Убийцы и мародеры", - сообщили украинские защитники в соцсетях, пишет "ТСН".

Также были опубликованы фото "добычи" российских мародеров:

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Как сообщал ранее глава МВД Вадим Денисенко, под Киевом в ночь на 10 марта бойцы ВСУ осуществили контратаку. Он сообщил, что защитники Украины ликвидировали пять танков оккупантов, и до сих пор продолжаются артиллерийские бои.

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