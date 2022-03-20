Российские оккупанты украли 5 украинских кораблей с десятками тысяч тонн зерна

Суда под иностранными флагами, загруженные украинским зерном, 15 марта вывели на рейд российский буксир.
Из Бердянского морского порта исчезли пять полных зерна кораблей. Отмечается, что на судах было несколько десятков тысяч тонн украинского зерна. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Что сообщают жители Бердянска. Там стояло на погрузке 5 кораблей. Некоторые из них были полностью загружены – это мы видим по таможенным документам, некоторые частично были загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами", – заявил Старух.
Губернатор надеется, что скоро место нахождения кораблей станет известно. Однако есть опасение, что они "ушли" в направлении РФ.
"Сейчас мы посмотрим, корабль же отдает какие коды непосредственно в информационную среду. И поймем их", – сказал он.
Читайте такжеРаскрыта правда о психических расстройствах ПутинаМежду тем, 16 марта житель Бердянска рассказал, что здания и территория порта захвачены российскими силами.
По его словам, суда под иностранными флагами, загруженные украинским зерном, 15 марта вывели на рейд российский буксир.
"Для их сопровождения россияне завели в Бердянск свой буксир, вывели суда на рейд, обыскали и отпустили", - добавил он.
Кроме того, известно, что российские захватчики оккупировали горсовет, администрацию, здания прокуратуры, полиции и других органов власти. В городе властвует Росгвардия.
Напомним, белорусские войска подходят к границе и попытаются ее перейти. Территорию Украины уже покинули белорусские дипломаты.
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