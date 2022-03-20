Российские оккупанты украли 5 украинских кораблей с десятками тысяч тонн зерна

Украинские корабли с зерном исчезли / скриншот

Из Бердянского морского порта исчезли пять полных зерна кораблей. Отмечается, что на судах было несколько десятков тысяч тонн украинского зерна. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Что сообщают жители Бердянска. Там стояло на погрузке 5 кораблей. Некоторые из них были полностью загружены – это мы видим по таможенным документам, некоторые частично были загружены. Несколько дней назад эти корабли исчезли из Бердянского порта. Как говорят люди, они были куда-то отогнаны российскими буксирами", – заявил Старух.

Губернатор надеется, что скоро место нахождения кораблей станет известно. Однако есть опасение, что они "ушли" в направлении РФ.

"Сейчас мы посмотрим, корабль же отдает какие коды непосредственно в информационную среду. И поймем их", – сказал он.

Читайте такжеРаскрыта правда о психических расстройствах ПутинаМежду тем, 16 марта житель Бердянска рассказал, что здания и территория порта захвачены российскими силами.

По его словам, суда под иностранными флагами, загруженные украинским зерном, 15 марта вывели на рейд российский буксир.

"Для их сопровождения россияне завели в Бердянск свой буксир, вывели суда на рейд, обыскали и отпустили", - добавил он.

Кроме того, известно, что российские захватчики оккупировали горсовет, администрацию, здания прокуратуры, полиции и других органов власти. В городе властвует Росгвардия.

Напомним, белорусские войска подходят к границе и попытаются ее перейти. Территорию Украины уже покинули белорусские дипломаты.

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