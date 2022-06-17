Никто не знает, что будет дальше: Путин руководит войной в Украине "в ручном режиме" - Грозев

Путин сам командует войной в Украине / Фото Reuters, Википедия

Президент России Владимир Путин руководит войной в Украине чуть ли не "в ручном режиме". Никто из его окружения не знает, что хозяин Кремля решит в ближайшее время.

Об этом рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью российскому проекту Продолжение следует.

"Он (Путин, - ред.) может затянуть это (войну в Украине, – ред.) до конца года и проиграть, а может и решить завтра", – считает Грозев.

По его словам, Путин взял на себя роль генерала примерно в то же время, когда командующим всей операцией вторжения в Украину был назначен генерал Александр Дворников, которого называют "палачом Алеппо".

"У Дворникова репутация из Сирии внутри армии была не очень высокой. Они преподнесли публике, что он крутой стратег, но они уже знали, что его способность координировать разные виды войск не очень высока… Тогда же Путин решил не доверять своим генералам", – говорит Грозев.

Журналист объяснил, что в Сирии россияне действительно одерживали победы. Но это происходило не благодаря, а скорее, вопреки Дворникову. Российский генерал много пил и давал нелепые приказы. Поэтому никто из офицеров, работавших с Дворниковым, ему не доверяет.

"У него были эксцессы с алкоголем, были ситуации, когда он ночью решал начать войну без всякой разведывательной поддержки. Ему не подчинялись и просто игнорировали приказы. Не могу представить, что до Путина это не дошло", – сказал Грозев.

Читайте такжеПланы Путина о нападении на Украину слил США "крот", выше уровня Лаврова – ГрозевКак сообщал Главред, 3 июня специалисты из расследовательской команды Conflict Intelligence Team сообщили, что Александр Дворников вероятно снят с поста командующего группировкой агрессоров в Украине. Операцией в Украине теперь командует генерал Геннадий Жидко. Ранее он командовал Восточным военным округом, а в последние годы был заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу по военно-политической работе.

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