УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Никто не знает, что будет дальше: Путин руководит войной в Украине "в ручном режиме" - Грозев

17 июня 2022, 09:13

Путин взял на себя роль генерала примерно в то же время, когда командующим всей операцией вторжения в Украину был назначен "палач Алеппо" Александр Дворников.

Путин сам командует войной в Украине
Путин сам командует войной в Украине / Фото Reuters, Википедия

Президент России Владимир Путин руководит войной в Украине чуть ли не "в ручном режиме". Никто из его окружения не знает, что хозяин Кремля решит в ближайшее время.

Об этом рассказал журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью российскому проекту Продолжение следует.

"Он (Путин, - ред.) может затянуть это (войну в Украине, – ред.) до конца года и проиграть, а может и решить завтра", – считает Грозев.

По его словам, Путин взял на себя роль генерала примерно в то же время, когда командующим всей операцией вторжения в Украину был назначен генерал Александр Дворников, которого называют "палачом Алеппо".

"У Дворникова репутация из Сирии внутри армии была не очень высокой. Они преподнесли публике, что он крутой стратег, но они уже знали, что его способность координировать разные виды войск не очень высока… Тогда же Путин решил не доверять своим генералам", – говорит Грозев.

Журналист объяснил, что в Сирии россияне действительно одерживали победы. Но это происходило не благодаря, а скорее, вопреки Дворникову. Российский генерал много пил и давал нелепые приказы. Поэтому никто из офицеров, работавших с Дворниковым, ему не доверяет.

"У него были эксцессы с алкоголем, были ситуации, когда он ночью решал начать войну без всякой разведывательной поддержки. Ему не подчинялись и просто игнорировали приказы. Не могу представить, что до Путина это не дошло", – сказал Грозев.

Читайте такжеПланы Путина о нападении на Украину слил США "крот", выше уровня Лаврова – ГрозевКак сообщал Главред, 3 июня специалисты из расследовательской команды Conflict Intelligence Team сообщили, что Александр Дворников вероятно снят с поста командующего группировкой агрессоров в Украине. Операцией в Украине теперь командует генерал Геннадий Жидко. Ранее он командовал Восточным военным округом, а в последние годы был заместителем министра обороны РФ Сергея Шойгу по военно-политической работе.

Ранее сообщалось, что министра обороны РФ Сергей Шойгу может ожидать трибунал за провал военных планов Москвы против Украины. Украинская разведка установила кадровые чистки в рядах армии оккупантов после первого этапа войны. Командующий Черноморским флотом, первый заместитель и начальник штаба были уволены.

Другие новости:

новости России война в Украине Владимир Путин вторжение России Bellingcat новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:48

"Это ужасная ошибка Путина": РФ стратегически уже проиграла войну – глава вооруженных сил Британии

09:31

"Вы знаете, мы не вторгались в Украину": Лавров отметился циничным заявлениемВидео

09:18

Четыре победы и одна зрада: что принес Украине визит в Киев и Ирпень Макрона и компаниимнение

09:13

Никто не знает, что будет дальше: Путин руководит войной в Украине "в ручном режиме" - ГрозевВидео

08:58

"Мир на условиях РФ невозможен": Шольц назвал ожидания Кремля "иллюзией Путина"Видео

Реклама
08:41

РФ ударила ракетами по жилому кварталу Николаева: есть жертва и раненые, в том числе ребенокВидео

08:31

Гороскоп на сегодня, 17 июня 2022: Ракам – удача, Девам – неприятные неожиданности, Козерогам – долгиВидео

08:09

ВСУ отбили наступление врага на трех направлениях: в Генштабе рассказали о ситуации на фронтеВидео

07:13

В США увеличат оборонный бюджет-2023 на $45 млрд: значительную часть расходов хотят выделить УкраинеВидео

06:47

Оккупанты пытаются отрезать Лисичанск, а ВСУ начали контрнаступление на Изюм и Лиман - ISW

06:37

Итоги встречи Рамштайн-3: почему Украина может одержать победу в войне с Россиеймнение

05:00

Планы Путина о нападении на Украину слил США "крот", выше уровня Лаврова – ГрозевВидео

04:31

Почему нужно выключать мобильный интернет: главные причины

04:10

Налетят сильные грозы и врежет ливень: синоптики предупредили о резкой смене погодыВидео

03:48

Крымский мост нужно не уничтожать, а сильно повредить: эксперт пояснил, почему

03:15

"Мощное сопротивление": в Минобороны назвали причины, которые не дают Путину провести "референдум"Видео

02:42

"Зачем так расплющивать?": Волочкова без бюстгальтера возомнила себя принцессой

02:10

"Бодяжный" бензин оставит украинцев без машин: на рынке резко выросло количество контрафактаВидео

01:24

Гороскоп на неделю 20-26 июня: Скорпионам – ревность, Стрельцам – судьбоносная встреча, Водолеям – деньгиВидео

00:51

Приметы на 17 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:21

Отношения по контракту: Анна Богдан рассказала, как встречалась с "Холостяком" Мишей

00:05

Год худела: Даша Квиткова показалась в бикини

16 июня, четверг
23:49

Еврокомиссия порекомендует статус кандидата для Украины и Молдовы - СМИВидео

23:18

У Винника таки серьезные проблемы со здоровьем: Полякова раскрыла правду

23:06

В Запорожской области вспыхнул химзавод: есть ли угроза для людей

23:04

Самый вкусный летний салат из 3 ингредиентов: невероятный рецептВидео

22:42

Собчак опозорилась отвратительной шуткой о слепой певице

22:37

Когда жесткие бои затихнут: назван период, который повлияет на ход войны в УкраинеВидео

22:34

В Киеве разместили ПВО с искусственным интеллектом: какой принцип работыВидео

22:15

Украина ступила на порог Евросоюза – с чем пришла и как встречают: разбор

22:04

Планы удара Украины по Крымскому мосту: ГУР завладел технической документацией эстакадыВидео

21:45

Зеленский поручил проверить готовность ко вторжению в Украину из Беларуси - ДаниловВидео

21:42

"Сначала делает, а потом думает": Зеленский высказался о действиях ПутинаВидео

21:03

Лавров обвинил Запад в попытке сделать из Украины "вторую Молдову"

20:59

Загорелся вместе с оккупантами: на Донбассе военные сбили вертолет армии ПутинаВидео

20:43

В супермаркете в Германии кассирша-россиянка напала на украинку и грубо обругала её

20:11

Отказы оккупантов идти в бой и большие потери сломали планы Кремля - Генштаб ВСУВидео

20:10

Приметы на 18 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:57

Поддерживал нападение РФ на Украину: в МИД Китая из-за угрозы связей с Западом уволили замминистра

19:53

Очень скоро России придется скрежетать зубами и плеваться ядоммнение

Реклама
19:48

"Ужасно и бессмысленно": Шольц шокирован жестокостью оккупантов под КиевомВидео

19:46

"Зашли слишком далеко": Байден раскритиковал заявления своих подчиненных об Украине

19:36

Счастье в любви и крепкий союз: секреты идеальных отношений для каждого знака зодиака

19:30

Шольц в очередной раз пообещал Украине оружие от ГерманииВидео

19:06

Встреча Зеленского с лидерами ЕС: что пообещал Шольц УкраинеВидео

19:01

Лилия Ребрик до слез растрогала украинцев письмом оккупированному Херсону

18:52

Запугивают и угрожают: рашисты хотят взять под контроль ЗАЭС с 1 сентября

18:37

Дали больше, чем просил Киев: генерал США опроверг данные о небольших поставках ВСУ оружия с Запада

18:14

Макрон признался, для чего общается по телефону с ПутинымВидео

18:06

Переговоры с РФ и новая поставка оружия: что заявил Макрон после встречи с ЗеленскимВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять