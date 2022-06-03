"Сирийского мясника" Дворникова отстранили от командования оккупантами в Украине - CIT

Александр Дворников / ua.depositphotos.com

Военачальник оккупантов Александр Дворников (известный в мировой прессе как "сирийский мясник") снят с поста командующего группировкой агрессоров в Украине. К такому выводу пришли специалисты из расследовательской команды Conflict Intelligence Team.

Со ссылкой на свои источники они говорят ‒ Дворникова убрали от командования. И операцией в Украине теперь командует генерал Геннадий Жидко. Ранее он командовал Восточным военным округом, а в последние годы был заместитель министра обороны РФ Сергея Шойгу по военно-политической работе.

"По сути, это такой главный политрук всея Руси, главный замполит", — говорит член команды CIT Руслан Левиев.

Он отметил ‒ пока неизвестно, почему Дворникова отстранили и не может достоверно утверждать, что это стало результатом его провалов на посту командующего.

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Напомним, ранее авторитетное американское издание The New York Times сообщило ‒ есть сомнения по поводу, по-прежнему ли русским оккупационным корпусом в Украине командует генерал Александр Дворников. Поскольку во второй половине мая он исчез с каких-либо радаров.

Более того, есть информация, что управление военной агрессий против Украины взял под личный контроль российский диктатор Владимир Путин.

Сам генерал Дворников до 2016-го около года взял на себя командование российскими войсками в Сирии.

Западные журналисты и эксперты его прозвали "сирийский мясник" ‒ за исключительную жестокость по отношению к мирному населению.

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