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"Палач Алеппо" завалит позиции ВСУ телами орков: эксперт объяснил методы командующего наступлением РФ

17 апреля 2022, 10:56

По словам военного эксперта Юрия Федорова, Дворников не сможет бомбить города Украины так, как делал это в Сирии.

российские военные, российский солдат в Ростовской области
Эксперт объяснил методы командующего наступлением РФ Александра Дворникова/ Reuters

Российский генерал Александр Дворников, которого в РФ недавно назначили командующим всей операции вторжения в Украину, ранее прославился жестокими атаками на мирных жителей во время боевых действий в Сирии.

Из-за проявленной в Сирии жестокости его теперь называют "палачом Алеппо" или "мясником Алеппо". Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров в интервью Обозревателю.

Федоров рассказал, какими методами Дворников может действовать во время войны России в Украине и объяснил, чем ситуация в нашей стране отличается от той, которая была в Сирии.

"О нем говорят как о генерале жуковской формации, то есть он может заваливать и будет заваливать трупами своих солдат позиции противника в условиях наступления. Когда он командовал в Сирии российской группировкой, он использовал ее для бомбардировок. Пока он командовал, российские самолеты действительно бомбили населенные пункты, которые находились под контролем повстанцев, в частности город Алеппо. За счет этого он получил прозвище "палач Алеппо" или "мясник Алеппо", – говорит военный эксперт.

Ситуация в Украине сейчас отличается от сирийской, говорит Федоров, ведь сирийские повстанцы не имели тогда и не имеют сейчас никаких средств противовоздушной обороны. Российская авиация бомбила их вполне безнаказанно.

"Сейчас я не уверен, что авиация сможет так же безнаказанно бомбить Украину. Я даже уверен, что не сможет", – отмечает Федоров.

Украинские военные с начала широкомасштабного вторжения России на территорию нашего государства сбили уже более 150 российских самолетов. Для РФ это потеря не только и не столько воздушных судов, как подготовленных пилотов.

"Не просто выпускников, а летчиков, которые имеют опыт участия в боевых действиях, имеют длительный опыт подготовки, способны уклоняться от средств ПВО, бороться с самолетами противника и тому подобное. Это летчики очень высокой квалификации, как и везде в мире", – отмечает эксперт.

Путин сменил командующего наступлением на Украину

Ранее стало известно, что российский диктатор сменил командующего наступлением на Украину. Теперь операциями руководит командующий Южного военного округа – генерал Александр Дворников, у которого большой опыт российских операций в Сирии.

В США отреагировали на назначение Россией генерала Александра Дворникова новым командующим наступлением на Украину. В Соединенных Штатах утверждают: стоит ожидать, что новый главнокомандующий будет осуществлять новые жестокие атаки на мирных жителей, ведь он уже стал известен таким поведением на других театрах боевых действий, в частности, в Сирии.

Напомним, ранее военный эксперт Федоров рассказал, что Россия в последние две недели из-за своих военных провалов пересмотрела стратегические цели войны в Украине. Если сначала Кремль ставил себе задачу захватить Киев и другие крупные города, сместить руководство Украины и назначить на их место новых персонажей, которые будут лояльны к России, то теперь такие задачи уже не ставятся. Сейчас новой целью Путина является достичь военного успеха на Донбассе.

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