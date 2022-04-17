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Воевать с Украиной не готовы: войска РФ думали атаковать с Приднестровья, но план провалился

17 апреля 2022, 10:09

На оккупированной территории Молдовы находится около 1200-1500 российских военных.

Войска РФ
Российские войска в Приднестровье небоеспособны - Генштаб ВСУ / Reuters

Россия намеревалась открыть новый фронт атаки на территорию Украины. Для этого сотрудники ФСБ прибыли в захваченное Приднестровье, чтобы проверить способность к участию в боевых действиях отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований так называемой "ПМР". Выяснилось, что воевать они не готовы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В сводке Генштаба речь идет о том, что на Южнобужском направлении вражеские войска ведут работу, направленную на удержание позиций. В оккупированное Приднестровье прибыли сотрудники ФСБ для оценки боеспособности 1-й,2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований "ПМР". Как оказалось, они не готовы принимать участие в боевых действиях.

Читайте такжеМолдове следует вернуть Приднестровье, а Грузии – Абхазию и Южную Осетию – Данилов"На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на удержании занимаемых позиций. По имеющейся информации в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике, с участием представителей федеральной службы безопасности российской федерации, была проведена проверка боеспособности 1-й, 2-й и 3-й отдельных мотострелковых бригад вооруженных формирований ПМР. Проверяемые подразделения не готовы к ведению боевых действий", - отметили в украинском военном командовании.

Войска России в Приднестровье

После конфликта 1990 года российские войска остались в Приднестровье. Часть территории захотела отделиться от Молдовы, в результате чего произошли военные действия в 1992 году. На стороне так называемой "Приднестровской Молдавской республики" выступила 14-я армия РФ, которая была там еще со времен Советского Союза. После подписания мирного соглашения, конфликт был заморожен, а российские войска остались там.

Точно никто не знает, сколько военных РФ сейчас в Приднестровье. Эксперты считают, что их от 1200 до 1500 человек.

Кроме того, известно, что в селе Кобасна в Приднестровье находится самый крупный склад боеприпасов в Восточной Европе. Он находится в двух километрах от границы с Украиной.

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Планы РФ по наступлению на Украину с Приднестровья

Руководитель Одесской обладминистрации Сергей Марченко в начале апреля заявил, что россияне проводят подготовку своих военных в оккупированном Приднестровье. Такие действия предпринимаются, чтобы помешать наступательным планам украинских войск по другим направлениям. По его словам, в ближайшие дни угроза вторжения маловероятна

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что Украина не позволит оккупационным войскам России перебрасывать свои самолеты в Приднестровье. При подобном развитии событий украинские силы противовоздушной обороны будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты РФ над территорией Украины, если их попытаются перебросить в Тирасполь.

В разведке Великобритании рассказали, что Россия после военных потерь в Украине пытается пополнить резервы, активизируя свой оккупационный корпус в Приднестровье. Также на захваченной территории враг ищет людей, которые были бы готовы к участию в боевых действиях.

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Приднестровье российские войска Генштаб ВСУ война России и Украины
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