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Если РФ попытается перебросить военные самолеты в Приднестровье, Украина будет их сбивать – Генштаб

8 апреля 2022, 15:16

Такие попытки врага будет останавливать украинская противовоздушная оборона.

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Если РФ попытается перебросить военные самолеты в Приднестровье, Украина будет их сбивать – Генштаб/ Reuters, УНИАН

Украинские военные не позволят российским оккупантам перебрасывать свои военные самолеты на территорию оккупированного Приднестровья в Молдове.

Такие попытки врага будет останавливать украинская армия. Об этом заявил начальник управления связей с общественностью ВСУ, полковник Богдан Сеник в комментарии Укринформу.

"Украинские силы ПВО будут сбивать военные и военно-транспортные самолеты РФ над территорией Украины в случае попыток перебросить их в Тирасполь", – отметил он.

Напомним, ранее стали известны детали катастрофы российского фронтового сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34, который в начале марта упал в районе Бородянки Киевской области после удара ВСУ. После освобождения пригорода Киева появилась возможность увидеть место падения российского самолета.

Также сообщалось, что защитники Украины сбили российский вертолет Ка-52 стоимостью 16 миллионов долларов, попав в него из украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна. Очередную вражескую "птичку" отминусовали бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригада Вооруженных сил Украины.

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