"Не копай, здесь газ": оккупанты рыли окопы по трубам, ибо не верили в наличие в селе газоснабжения

Оккупанты рыли окопы по трубам, потому что не верили в наличие в селе газоснабжения

Российские захватчики не поверили местным жителям, что у них в селе есть газоснабжение, и копали окопы прямо по трубам с газом.

Оккупанты даже удивились, когда услышали, что в селе есть газ. Однако затем со словами "в России газа нет" продолжили рыть окопы. Об этом инциденте рассказали очевидцы. Соответствующее видео опубликовали в пресс-службе Генштаба ВСУ.

"Как рыли, я говорю, что здесь газ... Тогда приехал второй и сказал, в России газа нет – копай. Он копал и перекопал и трубу и всё..." – рассказывает жительница одного из украинских сел.

Кроме этого, в окопах украинские военные нашли стиральную машинку, которые оккупанты украли и не успели вывезти.

"Это забрали у местных, кто выехал", – говорит один из местных жителей.

Напомним, российские войска обстреляли вокзал в Краматорске. По предварительной информации 30 человек погибли и более 100 ранены. Удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации, был нанесен удар ракетой "Точка-У", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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