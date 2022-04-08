УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Лукашенко сделал свой перечень "недружественных государств", но без Украины

8 апреля 2022, 13:13

В такой список вошли дюжина стран и весь Европейский союз. Но, что интересно и любопытно, Украину у Лукашенко отнюдь не считают "недружественной".

Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

Белорусский диктатор Александр Лукашенко и его правительство утвердили перечень государств, которые совершают "недружественные действия в отношении республики". Список был опубликован на государственном портале Pravo.

Список датируется 6 апреля, а 8 апреля он был опубликован на "Национальном интернет-портале".

Читайте также"Ракеты летели от Лукашенко, и он это знает": Зеленский допустил прямое участие Беларуси в войне

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ хочет участвовать в переговорах о мирном урегулировании войны в Украине.

"Я хочу просто впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручено МИД ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", - сказал он.

Примечательно, что именно тогда белорусский диктатор впервые назвал так называемую "спецоперацию" РФ войной.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
Александр Лукашенко новости Беларуси
Реклама
Популярное
Снегопад и мощный ветер: в Украину идет опасное похолоданиеСнегопад и мощный ветер: в Украину идет опасное похолодание Командиры рашистов - в шоке: отряд ОМОНа из Хакасии отказался воевать в УкраинеКомандиры рашистов - в шоке: отряд ОМОНа из Хакасии отказался воевать в Украине "Таскали за волосы и издевались": под Киевом оккупанты зверски изнасиловали двух сестер"Таскали за волосы и издевались": под Киевом оккупанты зверски изнасиловали двух сестер Первым "посыпется" МИД РФ: Арестович рассказал, с чего начнется развал российской властиПервым "посыпется" МИД РФ: Арестович рассказал, с чего начнется развал российской власти "Парню оторвало ноги, везли тачкой, чтобы спасти": как пережило месяц оккупации село под Беларусью"Парню оторвало ноги, везли тачкой, чтобы спасти": как пережило месяц оккупации село под Беларусью
Поддержите Главред

Последние новости

13:22

"Уж сколько их упало в бездну": Тодоренко не сдержалась после гибели экс-бойфренда в Буче

13:13

Лукашенко сделал свой перечень "недружественных государств", но без УкраиныВидео

12:55

Клопотенко ответил на бред Захаровой об украинском борщеВидео

12:47

ВСУ сбили вражеский вертолет Ка-52 за 16 миллионов долларов метким выстрелом из Стугны

12:41

Переговоры Украины и России: Подоляк заявил, что сроков проведения следующей встречи нет

Реклама
12:31

Победа Путина для России хуже поражениямнение

12:28

Ударили ракетой "Точка-У": Зеленский отреагировал на обстрел вокзала в Краматорске, где погибли десятки людей

12:28

В МИУ рассказали, как наводят порядок на освобожденных территориях Киевщины, Сумщины и Черниговщины

12:19

Чернигов получил месячный запас еды и первые стройматериалы для восстановления – Тимошенко

12:16

Эмоциональный фон переговоров Украины и России изменился: Подоляк раскрыл деталиВидео

12:14

Снизить стресс и тревожность – 7 натуральных успокоительных

12:06

В Украине отправили на тот свет 55 российских элитных десантников: в Сети привели данные

11:39

Макрон заявил, что Франция готова стать гарантом безопасности УкраиныВидео

11:36

Оккупанты обстреляли вокзал в Краматорске - более 30 человек погибли, более 100 раненых

11:35

В сеть попали фотографии "знакомой" Путина: Эрмитаж отдыхает

11:27

Путин, вероятно, не будет захватывать Киев - руководитель ПентагонаВидео

11:14

"Я знала, что он такой": Елена Кравец призналась, о чем говорит с Зеленским во время войныВидео

11:10

Пуля прошла через голову: жительница Бучи рассказала, как оккупанты застрели мать у нее на глазахВидео

11:08

Почему Штатам выгодна затяжная война в Украинемнение

10:54

Легендарный Pink Floyd, впервые за 30 лет выпустил песню и посвятил ее УкраинеВидео

Реклама
10:30

Гороскоп на завтра, 9 апреля 2022: Тельцам – зависть, Скорпионам – удача в деньгах

10:30

Приметы на 9 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:26

Мама Наташи Королевой "попрощалась" с зятем-путинистом Тарзаном и поддержала Украину

10:23

Еще одна война России против Украины неизбежна: Арестович назвал сроки нового вторжения

09:52

На Херсонщине оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и 78-летнюю пенсионерку

09:21

В Буче маленький мальчик носит еду на могилу мамы, которая умерла в подвале под обстреламиВидео

09:12

Кремль стремится вернуть Украину в каменный век и устроить ей второй Голодомормнение

08:24

Захватчик забоялся украинского дрона и привел его на позиции: артиллерия ВСУ уничтожила их

07:52

Уничтожены танки, самолет и 90 агрессоров: в ВСУ рассказали о боях на восточном направлении

07:16

В Гааге адвокат диктаторов рассказал, как могут арестовать ПутинаВидео

06:43

Скандальный экс-нардеп Добкин стал дьяконом Московского патриархата

06:36

Россию исключили из Совета ООН по правам человека: три последствиямнение

06:29

Гороскоп на сегодня, 8 апреля 2022: Девам – неприятный разговор, Козерогам – происки недругов

06:17

ВСУ освободили Сумщину от русских агрессоров - губернатор

05:54

Бойцы ВСУ на Луганщине приземлили дорогостоящий беспилотник оккупантов "Орлан-10"

05:27

Путинская война против Украины сделала Россию международным изгоем - БайденВидео

05:00

Украина с Крымом и Донбассом и решение Путина: генерал США назвал сценарий по войнеВидео

04:30

В СНБО поведали, готова ли Украина к химическим атакам со стороны РФВидео

04:02

"Вряд ли отвоюем юг": эксперт раскрыл сценарий и сроки окончания войныВидео

03:40

Достаем зонты и пуховики: украинцев предупредили о дождях и похолодании

Реклама
03:07

Любимец украинок Виталий Ким рассказал о реакции жены на поклонниц в сети

02:33

Финансовый гороскоп на неделю 11-17 апреля: Весам – возможности заработка, Скорпионам – потери

02:00

Украина "дает по яйцам" России и Путину: экс-министр иностранных дел Польши восхитился ЗеленскимВидео

01:35

Переворот в РФ невозможен, но есть сценарий, при котором война в Украине быстро закончится - экспертВидео

00:51

Приметы на 8 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:44

Венедиктова сообщила о зверствах орков по отношению детей в Бородянке

00:42

"Используют трупы украинцев как декорации": Зеленский рассказал о циничных планах оккупантовВидео

00:12

ПВО будет сбивать самолеты России, направляющиеся в Приднестровье

07 апреля, четверг
23:55

Обворовали детей в школе: оккупанты оставили "послание" украинским детям на школьной доскеВидео

23:43

Зеленский рассказал о начале специальной глобальной кампанииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять