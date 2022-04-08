Лукашенко сделал свой перечень "недружественных государств", но без Украины

Александр Лукашенко / Reuters

Белорусский диктатор Александр Лукашенко и его правительство утвердили перечень государств, которые совершают "недружественные действия в отношении республики". Список был опубликован на государственном портале Pravo.

Список датируется 6 апреля, а 8 апреля он был опубликован на "Национальном интернет-портале".

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Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что РБ хочет участвовать в переговорах о мирном урегулировании войны в Украине.

"Я хочу просто впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел и поручено МИД ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", - сказал он.

Примечательно, что именно тогда белорусский диктатор впервые назвал так называемую "спецоперацию" РФ войной.

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