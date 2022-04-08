Оккупанты обстреляли вокзал в Краматорске - более 30 человек погибли, более 100 раненых

Оккупанты обстреляли вокзал в Краматорске / скриншот

Российские войска обстреляли вокзал в Краматорске. По предварительной информации 30 человек погибли и более 100 раненых.

"Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск", - сообщил председателя правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

По информации советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, удар по мирным жителям ракетой типа "Искандер" был спланированной атакой российских войск.

"Нужно понимать, что таким ударам предшествует тщательная доразведка цели, как минимум БПЛА, наводчики на земле - слишком дорогая ракета и слишком сложно и рискованно организовать подобные удары. Они прекрасно видели, что били по гражданским, раннее утро, что на вокзале в это время были тысячи людей, пытающихся эвакуироваться, семьи, дети, старики", - написал Арестович на своей страничке в Facebook.

Читайте также"Решения надо принимать немедленно": жителей двух областей Украины призвали эвакуироватьсяСтоит отметить, что российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по путепроводу возле станции Бервенково, Донецкая железная дорога. Речь идет о единственном железнодорожном пути из Славянска, Краматорска и Лимана, который контролируется украинским государством.

В результате в Славянске и Краматорске остались три поезда, отправлявшиеся в эвакуацию.

Читайте также: