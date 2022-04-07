Войска России нанесли авиаудар по железной дороге в Харьковской области – поезда заблокированы

Три поезда из Донецкой области оказались заблокированными / УНИАН

Российские оккупационные войска нанесли авиационный удар по путепроводу возле станции Бервенково, Донецкая железная дорога. Речь идет о единственном железнодорожном пути из Славянска, Краматорска и Лимана, который контролируется украинским государством. В результате в Славянске и Краматорске остались три поезда, отправлявшиеся в эвакуацию. Об этом заявил глава правления правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин.

Как сообщил он на своей странице в социальной сети Facebook, пассажиры заблокированных поездов размещаются на вокзале. Ситуация уточняется.

"Враг нанес авиаудар по путепроводу возле станции Барвенково, Донецкая железная дорога. Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас. Временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда. Ждем окончания обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещаем на вокзале до уточнения ситуации. Мы делали, делаем, и будем делать свою работу верно и надежно. До последнего", - подчеркнули Камышин.